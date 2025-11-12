Castelnuovo, in fiamme tetto di abitazione: 20 vigili del fuoco sul posto

Oggi pomeriggio intorno alle 14.30 i vigili del fuoco di Modena sono intervenuti per un incendio a un tetto di abitazione in via Paletti a Castelnuovo. La dinamica dell'incendio ha fatto convogliare sul posto le squadre di Modena, Vignola, Sassuolo, più i mezzi di supporto autoscala e il funzionario per un totale di 20 uomini. L'incendio ha interessato il sottotetto ed il tetto. Le squadre presenti hanno cercato di contenere l'incendio che velocemente si è esteso sulla falda del tetto. Sono tutt'ora in corso le opere di bonifica e di messa in sicurezza della struttura interessata dall'incendio. Presenti sul posto i carabinieri e la polizia municipale.