Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelnuovo, in fiamme tetto di abitazione: 20 vigili del fuoco sul posto

Castelnuovo, in fiamme tetto di abitazione: 20 vigili del fuoco sul posto

Sono tutt'ora in corso le opere di bonifica e di messa in sicurezza della struttura interessata. Presenti sul posto i carabinieri e la polizia municipale

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Oggi pomeriggio intorno alle 14.30 i vigili del fuoco di Modena sono intervenuti per un incendio a un tetto di abitazione in via Paletti a Castelnuovo. La dinamica dell'incendio ha fatto convogliare sul posto le squadre di Modena, Vignola, Sassuolo, più i mezzi di supporto autoscala e il funzionario per un totale di 20 uomini. L'incendio ha interessato il sottotetto ed il tetto. Le squadre presenti hanno cercato di contenere l'incendio che velocemente si è esteso sulla falda del tetto. Sono tutt'ora in corso le opere di bonifica e di messa in sicurezza della struttura interessata dall'incendio. Presenti sul posto i carabinieri e la polizia municipale.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Auto GPL inizia a bruciare e a muoversi: intervento di emergenza dei Vigili del Fuoco

Auto GPL inizia a bruciare e a muoversi: intervento di emergenza dei Vigili del Fuoco

Grandi mezzi e grandi uomini per la sicurezza in quota: sul Cimone esercitazione del nucleo Saf dei Vigili del Fuoco

Grandi mezzi e grandi uomini per la sicurezza in quota: sul Cimone esercitazione del nucleo Saf dei Vigili del Fuoco

Cittadinanza a Francesca Albanese: Castelnuovo 'congela' la mozione già approvata

Cittadinanza a Francesca Albanese: Castelnuovo 'congela' la mozione già approvata

Schianto all'alba a Nonantola: ferito estratto dall'auto dai Vigili del Fuoco

Schianto all'alba a Nonantola: ferito estratto dall'auto dai Vigili del Fuoco

Incidente Magreta: due feriti estratti dai Vigili del Fuoco

Incidente Magreta: due feriti estratti dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono cittadini onorari di Castelfranco Emilia

I Vigili del Fuoco sono cittadini onorari di Castelfranco Emilia

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

Articoli Recenti Nuovo ospedale di Carpi, pubblicato avviso manifestazione di interesse: scadenza marzo 2026

Nuovo ospedale di Carpi, pubblicato avviso manifestazione di interesse: scadenza marzo 2026

Vignola: minacce e danneggiamenti ai danni di passanti, denunciato tunisino

Vignola: minacce e danneggiamenti ai danni di passanti, denunciato tunisino

Formigine, questore chiude negozio di vicinato: vendeva alcol ai minori

Formigine, questore chiude negozio di vicinato: vendeva alcol ai minori

Sicurezza a Castelfranco, nuova ordinanza: divieto di vendita alcol dalle 20 alle 6

Sicurezza a Castelfranco, nuova ordinanza: divieto di vendita alcol dalle 20 alle 6