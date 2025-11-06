Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cittadinanza a Francesca Albanese: Castelnuovo 'congela' la mozione già approvata

Cittadinanza a Francesca Albanese: Castelnuovo 'congela' la mozione già approvata

In Consiglio Comunale ok alla proposta del sindaco di fare convocare una commissione alla presenza di un esperto per approfondire il caso e riproporre la questione in consiglio. Ritirata la mozione dell'opposizione che chiedeva lo stop all'iter

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
A Castelnuovo Rangone, l'iter avviato dalla mozione della maggioranza, approvata dal consiglio comunale, per chiedere alla giunta di avanzare la proposta di concedere la cittadinanza onoraria alla relatrice ONU Fransceca Albanese, non solo non procede ma fa un piccolo passo indietro. Il sindaco Massimo Paradisi, di fronte alla mozione dell'opposizione che chiedeva di non peocedere con la proposta, propone a propria volta al consiglio di fare convocare una commissione consiliare (la numero 1 peraltro presieduta dal consigliere Boni dell'opposizione) anche alla presenza di un esperto, per approfondire nello specifico il 'caso Albanese' e la concessione della cittadinanza onoraria alla relatrice ONU. Un approfondimento rivolto ai consiglieri che potrebbe essere utile al fine di tornare in consiglio comunale per confermare la volontà o meno di concedere la cittadinanza o per votare una mozione per non procedere. Una proposta accettata dell'opposizione che contestualmente ha chiesto di congelare fino a nuovo atto la mozione della maggioranza già approvata con la quale si impegnava la giunta ad avviare l'iter.
In sostanza, tutto fermo ma non solo. Il sindaco Paradisi ritiene opportuno un approfondimento su una questione sulla quale il consiglio si è comunque espresso, e con l'apertura ad un possibile cambio di rotta della maggioranza nel momento in cui gli approfondimenti lo rendessero opportuno.
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
E non sarebbe nemmeno il primo caso nel quale l'iter sulla proposta di conferire la cittadinanza onoraria si arresta o naufraga.
Nel corso del consiglio comunale di giovedì scorso a Russi, in provincia di Ravenna, è stata evidenziata l’assenza di condivisione sulla figura di Albanese. 'In consiglio ho ribadito quanto già detto in luglio' - ha affermato il sindaco, Valentina Palli che nel merito ha affermato: ' Mi riconosco nei contenuti del report di Albanese con il rammarico però che sarebbe servito un percorso di condivisione più vasto'. Cosa che evidentemente non c'è stato. Senza considerare che al di là dei regolamenti comunali, che possono variare, una maggioranza quantomeno qualificata pari ai due terzi, sarebbe opportuna, da parte del consiglio, se si parla di un conferimento così importante come la cittadinanza, atto che, appunto, dovrebbe essere punto di arrivo di un percorso di condivisione e non di divisione.
 

Gi.Ga
 

Nella foto, il sindaco Massimo Paradisi durante l'ultima seduta del consiglio comunale
 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
La Albanese torna su umiliazione sindaco di Reggio: ‘Ci fu maretta. Discussione in Regione? Sia breve’

La Albanese torna su umiliazione sindaco di Reggio: ‘Ci fu maretta. Discussione in Regione? Sia breve’

Castelnuovo Rangone: fatto esplodere postamat, criminali in fuga coi contanti

Castelnuovo Rangone: fatto esplodere postamat, criminali in fuga coi contanti

Truffa aggravata ai danni di anziani, arrestato 52enne

Truffa aggravata ai danni di anziani, arrestato 52enne

Dopo Mattia Santori, Rackete e Soumahoro, ecco la nuova eroina Pd: Francesca Albanese

Dopo Mattia Santori, Rackete e Soumahoro, ecco la nuova eroina Pd: Francesca Albanese

Il Pd continua nella 'beatificazione' di Francesca Albanese: ora è cittadina onoraria di Bologna

Il Pd continua nella 'beatificazione' di Francesca Albanese: ora è cittadina onoraria di Bologna

'Segre ha buonsenso sul genocidio': Francesca Albanese non lo accetta e lascia lo studio

'Segre ha buonsenso sul genocidio': Francesca Albanese non lo accetta e lascia lo studio

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Modena, Negrini (Fdi) inaugura mensa col sindaco. Lega: 'Noi non condividiamo questo uso dei soldi Pnrr'

Modena, Negrini (Fdi) inaugura mensa col sindaco. Lega: 'Noi non condividiamo questo uso dei soldi Pnrr'

Maserati a Modena, il sindaco inaugura la nuova linea GranTurismo e GranCabrio

Maserati a Modena, il sindaco inaugura la nuova linea GranTurismo e GranCabrio

Modena, inaugura una mensa scolastica: Mezzetti e Negrini tagliano il nastro

Modena, inaugura una mensa scolastica: Mezzetti e Negrini tagliano il nastro

Spostamento automedica da Vignola a Pozza di Maranello: 'Dilettanti allo sbaraglio'

Spostamento automedica da Vignola a Pozza di Maranello: 'Dilettanti allo sbaraglio'