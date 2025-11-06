Cittadinanza a Francesca Albanese: Castelnuovo 'congela' la mozione già approvata
In Consiglio Comunale ok alla proposta del sindaco di fare convocare una commissione alla presenza di un esperto per approfondire il caso e riproporre la questione in consiglio. Ritirata la mozione dell'opposizione che chiedeva lo stop all'iter
In sostanza, tutto fermo ma non solo. Il sindaco Paradisi ritiene opportuno un approfondimento su una questione sulla quale il consiglio si è comunque espresso, e con l'apertura ad un possibile cambio di rotta della maggioranza nel momento in cui gli approfondimenti lo rendessero opportuno.
Nel corso del consiglio comunale di giovedì scorso a Russi, in provincia di Ravenna, è stata evidenziata l’assenza di condivisione sulla figura di Albanese. 'In consiglio ho ribadito quanto già detto in luglio' - ha affermato il sindaco, Valentina Palli che nel merito ha affermato: ' Mi riconosco nei contenuti del report di Albanese con il rammarico però che sarebbe servito un percorso di condivisione più vasto'. Cosa che evidentemente non c'è stato. Senza considerare che al di là dei regolamenti comunali, che possono variare, una maggioranza quantomeno qualificata pari ai due terzi, sarebbe opportuna, da parte del consiglio, se si parla di un conferimento così importante come la cittadinanza, atto che, appunto, dovrebbe essere punto di arrivo di un percorso di condivisione e non di divisione.
Gi.Ga
Nella foto, il sindaco Massimo Paradisi durante l'ultima seduta del consiglio comunale
