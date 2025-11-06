Cittadinanza a Francesca Albanese: Castelnuovo 'congela' la mozione già approvata

A Castelnuovo Rangone, l'iter avviato dalla mozione della maggioranza, approvata dal consiglio comunale, per chiedere alla giunta di avanzare la proposta di concedere la cittadinanza onoraria alla relatrice ONU Fransceca Albanese, non solo non procede ma fa un piccolo passo indietro. Il sindaco Massimo Paradisi, di fronte alla mozione dell'opposizione che chiedeva di non peocedere con la proposta, propone a propria volta al consiglio di fare convocare una commissione consiliare (la numero 1 peraltro presieduta dal consigliere Boni dell'opposizione) anche alla presenza di un esperto, per approfondire nello specifico il 'caso Albanese' e la concessione della cittadinanza onoraria alla relatrice ONU. Un approfondimento rivolto ai consiglieri che potrebbe essere utile al fine di tornare in consiglio comunale per confermare la volontà o meno di concedere la cittadinanza o per votare una mozione per non procedere. Una proposta accettata dell'opposizione che contestualmente ha chiesto di congelare fino a nuovo atto la mozione della maggioranza già approvata con la quale si impegnava la giunta ad avviare l'iter.In sostanza, tutto fermo ma non solo. Il sindaco Paradisi ritiene opportuno un approfondimento su una questione sulla quale il consiglio si è comunque espresso, e con l'apertura ad un possibile cambio di rotta della maggioranza nel momento in cui gli approfondimenti lo rendessero opportuno.E non sarebbe nemmeno il primo caso nel quale l'iter sulla proposta di conferire la cittadinanza onoraria si arresta o naufraga.Nel corso del consiglio comunale di giovedì scorso a Russi, in provincia di Ravenna, è stata evidenziata l’assenza di condivisione sulla figura di Albanese. 'In consiglio ho ribadito quanto già detto in luglio' - ha affermato il sindaco, Valentina Palli che nel merito ha affermato: ' Mi riconosco nei contenuti del report di Albanese con il rammarico però che sarebbe servito un percorso di condivisione più vasto'. Cosa che evidentemente non c'è stato. Senza considerare che al di là dei regolamenti comunali, che possono variare, una maggioranza quantomeno qualificata pari ai due terzi, sarebbe opportuna, da parte del consiglio, se si parla di un conferimento così importante come la cittadinanza, atto che, appunto, dovrebbe essere punto di arrivo di un percorso di condivisione e non di divisione.Gi.GaNella foto, il sindaco Massimo Paradisi durante l'ultima seduta del consiglio comunale