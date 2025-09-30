Castelnuovo choc, passa mozione Pd: sospesa vendita farmaci israeliani nella farmacia comunale
Contemporaneamente assegnazione cittadinanza onoraria a Francesca Albanese e sostegno a Flotilla
'La mozione (sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra) conferma come i temi della pace, della tutela dei diritti fondamentali e della protezione della popolazione civile siano patrimonio condiviso di tutte le forze democratiche, progressiste ed ambientali del nostro paese. A dimostrazione di un lavoro di rete tra territori e formazioni politiche, mozioni simili verranno presentate e votate anche in altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli, ed è stato presentato l'ODG nel Consiglio dell’Unione stessa' - fa sapere il Pd.Infine, il gruppo Centrosinistra per Castelnuovo e Montale ha proposto ai consiglieri comunali di devolvere il gettone di presenza relativo alla seduta del 23 settembre a organizzazioni umanitarie, come gesto concreto di solidarietà verso la popolazione palestinese. 'Non vogliamo rimanere in silenzio di fronte a un genocidio in atto e alla tragedia umanitaria in Palestina. Anche nel nostro piccolo, attraverso le nostre azioni, come gruppo consigliare pensiamo di poter fare la differenza e lanciare un segnale concreto. Siamo dalla parte di chi non ha voce, perché è nostro dovere essere quella voce”, ha dichiarato la consigliera Rossella Caci.
