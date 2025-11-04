PD distretto Ceramico: Filippo Simeone nuovo coordinatore

L’assemblea dei circoli del Partito Democratico del Distretto Ceramico ha eletto Filippo Simeone come nuovo coordinatore di zona. Alla riunione, svoltasi a Sassuolo, hanno portato il proprio sostegno tutti i segretari di circolo e i sindaci della Pedemontana modenese del Distretto: Matteo Mesini (Sassuolo), Luigi Zironi (Maranello), Elisa Parenti (Formigine) e Marco Biagini (Fiorano Modenese).L’elezione di Simeone segna una fase di rilancio per il Partito Democratico nel cuore produttivo e sociale dell’Emilia. Sassolese di 27 anni, presidente del Consiglio comunale di Sassuolo, segretario regionale dei Giovani Democratici dell’Emilia-Romagna e militante del Pd sassolese e provinciale da oltre dieci anni, Simeone rappresenta una generazione che ha scelto di impegnarsi con competenza, radicamento e visione politica.Nel suo intervento, Simeone ha delineato la direzione del nuovo coordinamento: “Il Distretto deve tornare a essere parte viva e protagonista della direzione politica provinciale. Ci impegneremo affinché un territorio così vitale, che tiene insieme impresa e lavoro, città e montagna, possa contribuire pienamente alla definizione delle scelte strategiche del Pd modenese. Da qui sicuramente non mancheranno idee e proposte politiche per il bene della nostra comunità.”Il nuovo coordinatore ha sottolineato anche l’importanza di rafforzare il rapporto con le amministrazioni locali, spiegando che il coordinamento di zona dovrà “aiutare e accompagnare i Comuni del Distretto nel loro lavoro quotidiano, favorendo il dialogo costante tra sindaci, assessori e consiglieri comunali.Le amministrazioni devono poter contare su un partito che le sostiene, le collega e le valorizza.”A questo, Simeone ha aggiunto la necessità di costruire una conferenza territoriale permanente tra i circoli del Distretto Ceramico modenese e reggiano, capace di dare una voce unitaria a un territorio che vive di connessioni più che di confini.“Le sfide del lavoro, della produzione, dell’ambiente e della mobilità non si fermano ai cartelli stradali – ha spiegato –. Da Sassuolo a Casalgrande, da Maranello a Scandiano, serve una regia politica comune, che metta in rete amministrazioni, partito e mondo produttivo”.Simeone ha poi posto al centro della sua agenda alcuni temi cruciali per il futuro del distretto: “Il costo dell’energia continua a mettere in difficoltà imprese e famiglie, mentre il governo Meloni resta immobile di fronte alle sfide industriali e ambientali del Paese. Il sistema dei dazi internazionali colpisce la nostra manifattura d’eccellenza, e a pagarne il prezzo sono le famiglie. È necessario che l’Italia e l’Europa difendano i settori produttivi strategici, garantendo condizioni eque sui mercati globali.Allo stesso tempo dobbiamo parlare di salari e diritti, qualità dell’aria e sanità, di qualità del lavoro, di casa e di politiche abitative: questioni che toccano ogni giorno la vita concreta delle persone e che devono tornare al centro dell’azione politica del Partito Democratico”.Guardando alle prospettive politiche, Simeone ha indicato il 2027 come obiettivo strategico per la rigenerazione del Pd e dell’intero centrosinistra: “Il 2027 non sarà solo un anno elettorale, ma un passaggio decisivo per capire se saremo stati capaci di rinnovarci davvero come forza popolare e credibile. Dobbiamo arrivarci con un partito più forte, unito e radicato, capace di costruire una proposta alternativa a un governo di Destra che in tre anni ha aumentato disuguaglianze e precarietà, penalizzato i Comuni tagliando fondi direttamente e diminuendo gli investimenti su scuola, sanità e innovazione, e dimenticato il lavoro. Di fronte a una Destra che divide e semina paura, noi dobbiamo ricostruire speranza, giustizia sociale e fiducia collettiva”.Simeone ha infine ribadito la necessità di serietà e radicamento nelle scelte politiche e nelle candidature future: “Dobbiamo avere il coraggio e la coerenza di candidare persone che il territorio riconosce come parte propria, e non figure calate dall’alto.Le comunità non si conquistano con i paracadutati, ma con la presenza, la competenza e la credibilità di chi vive ogni giorno i problemi e le speranze di questa terra, come abbiamo fatto per le amministrative e che ci hanno visto il Pd come primo partito. Solo così potremo costruire un Pd che rappresenta davvero il Distretto Ceramico e i suoi cittadini”.