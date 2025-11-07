Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Grandi mezzi e grandi uomini per la sicurezza in quota: sul Cimone esercitazione di vigili del fuoco

Grandi mezzi e grandi uomini per la sicurezza in quota: sul Cimone esercitazione di vigili del fuoco
Un'intera giornata di esercitazioni pian del Falco dove è stato testato anche il mezzo Sherp, adatto ad ogni terreno e in grado di navigare

1 minuto di lettura
Nello scenario del monte Cimone, presso gli impianti di risalita di Pian del Falco a Sestola a 1350 m.s.m., i vigili del fuoco con abilitazione avanzata e modulo neve e ghiaccio, hanno svolto l' addestramento SAF (speleo alpino fluviale) in previsione dell' apertura dell'anno sciistico, grazie alla collaborazione e disponibilità dei gestori degli impianti di risalita. È stata simulata un' evacuazione degli occupanti della seggiovia, durante la quale si sono provate le varie tecniche operative, sia discendendo dal cavo portante , che risalendo da terra. Impegnati in totale 30 operatori vf provenienti dalle varie provincie della regione. Sfruttando l' intera giornata addestrativa, si è testato l' utilizzo del mezzo speciale VF ' SHERP' in dotazione al distaccamento di Sassuolo (MO), capace di affrontare ogni tipologia di terreno e in grado di galleggiare e navigare persino in acqua.

