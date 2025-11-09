Terza vittoria su sei partite giocate per il Carpi che oggi allo stadio Cabassi, davanti a 950 spettatori di cui 150 ospiti, batte il Livorno con un netto 2-0. Un gol per tempo. Sblocca il risultato Stanzani e chiude la gara nel secondo tempo Cortesi
Con questa vittoria il Carpi si trova al quinto posto della classifica dietro Ravenna, in testa, Arezzo, Ascoli e Guidonia. Posizione provvisoria in attesa del posticipo di domani sera della Ternana . Sabato 15 novembre i biancorossi giocheranno in trasferta a Pineto, in Abruzzo
Il tabellino
AC Carpi vs Livorno 2-0 (1-0)
Reti: 39′ Stanzani (C), 68′ Cortesi (C)
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Rossini, Panelli, Pitti (dal 90’+3 Lombardi); Tcheuna (dal 90’+3 Verza), Figoli, Amayah (dal 59′ Pietra), Cecotti (dal 59′ Rigo); Casarini, Stanzani; Cortesi (dal 71′ Sall). A disposizione: Scacchetti, Perta, Visani, Rosetti, Toure, Arcopinto, Mahrani, Gerbi. All. Cassani
Livorno (3-4-1-2): Seghetti; Noce, Monaco, Nwachukwu (dall’80’ Malva); Gentile, Hamlili (dal 63′ Cioffi), Bonassi (dal 46′ Marchesi), Haveri; Panaioli (dal 73′ Odjer); Dionisi (dal 63′ Peralta), Di Carmine. A disposizione: Tani, Baldi, Calvosa, Antoni, Ghezzi, Mawete, Biondi, Marinari, Panattoni. All. Formisano
Arbitro: Sig. Recchia sez. Brindisi/ Assistenti: Andreano – Li Vigni/ 4° Ufficiale Sig. Poli (Verona)/ Operatore FVS Sig. Tagliaferri (Faenza)
Ammoniti: Cortesi (C), Bonassi (L), Tcheuna (C), Figoli (C)
Espulsi: /
Foto #danielelugli
Il Carpi piega il Livorno 2-0
Continua la serie negativa dei toscani battuti al Cabassi. Un gol per tempo: apre Stanzani, chiude Cortesi
