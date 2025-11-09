Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Carpi piega il Livorno 2-0

Il Carpi piega il Livorno 2-0

Continua la serie negativa dei toscani battuti al Cabassi. Un gol per tempo: apre Stanzani, chiude Cortesi

Terza vittoria su sei partite giocate per il Carpi che oggi allo stadio Cabassi, davanti a 950 spettatori di cui 150 ospiti, batte il Livorno con un netto 2-0. Un gol per tempo. Sblocca il risultato Stanzani e chiude la gara nel secondo tempo Cortesi

Con questa vittoria il Carpi si trova al quinto posto della classifica dietro Ravenna, in testa, Arezzo, Ascoli e Guidonia. Posizione provvisoria in attesa del posticipo di domani sera della Ternana . Sabato 15 novembre i biancorossi giocheranno in trasferta a Pineto, in Abruzzo

Il tabellino

AC Carpi vs Livorno 2-0 (1-0)

Reti: 39′ Stanzani (C), 68′ Cortesi (C)

AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Rossini, Panelli, Pitti (dal 90’+3 Lombardi); Tcheuna (dal 90’+3 Verza), Figoli, Amayah (dal 59′ Pietra), Cecotti (dal 59′ Rigo); Casarini, Stanzani; Cortesi (dal 71′ Sall). A disposizione: Scacchetti, Perta, Visani, Rosetti, Toure, Arcopinto, Mahrani, Gerbi. All. Cassani

Livorno (3-4-1-2): Seghetti; Noce, Monaco, Nwachukwu (dall’80’ Malva); Gentile, Hamlili (dal 63′ Cioffi), Bonassi (dal 46′ Marchesi), Haveri; Panaioli (dal 73′ Odjer); Dionisi (dal 63′ Peralta), Di Carmine. A disposizione: Tani, Baldi, Calvosa, Antoni, Ghezzi, Mawete, Biondi, Marinari, Panattoni. All. Formisano

Arbitro: Sig. Recchia sez. Brindisi/ Assistenti: Andreano – Li Vigni/ 4° Ufficiale Sig. Poli (Verona)/ Operatore FVS Sig. Tagliaferri (Faenza)
Ammoniti: Cortesi (C), Bonassi (L), Tcheuna (C), Figoli (C)
Espulsi: /

Nuovo ospedale di Carpi: dall'avviso pubblicato più dubbi che certezze

Per non dimenticare: 2012-2022, dieci anni di tagli per l'ospedale di Mirandola ed il progetto naufragato del grande ospedale della Bassa

Carpi, controlli anticrimine: 109 persone identificate, espulso un cittadino ghanese

Carpi, De Rosa (FI) dopo lo scontro con la Albanese: ‘Concedere cittadinanza onoraria a Liliana Segre’

Pd: 'Cara Budri, il cittadino mirandolese che deve fare accertamenti dove andrà?'

'Sanità Area Nord, da Carpi a Mirandola: l'opera buffa preludio al fallimento'

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Sassuolo da sogno: Berardi affonda l’Atalanta a Bergamo

Ferrari campione del mondo: al Cavallino i titoli Costruttori e Piloti nel FIA WEC 2025

Sabato perfetto in Brasile per Norris, vince la sprint e conquista la pole

