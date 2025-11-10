Carpi, Suv si schianta contro il guard rail: conducente ferito

Oggi pomeriggio alle 15:40 presso la strada Statale Romana nord SP 413 a Carpi, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale. Un Suv è rimasto incastrato nel guard-rail stradale che nell'urto è entrato all'interno dell'autovettura. Fortunatamente il conducente è rimasto coinvolto solo in parte senza riportare gravi ferite. Complesso l'intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere il guard-rail dalla autovettura e ripristinare le condizioni di sicurezza. Presenti sul posto Polizia locale e 118.