Carpi, Suv si schianta contro il guard rail: conducente ferito

Complesso l'intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere il guard-rail dalla autovettura e ripristinare le condizioni di sicurezza

1 minuto di lettura

Oggi pomeriggio alle 15:40 presso la strada Statale Romana nord SP 413 a Carpi, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale. Un Suv è rimasto incastrato nel guard-rail stradale che nell'urto è entrato all'interno dell'autovettura. Fortunatamente il conducente è rimasto coinvolto solo in parte senza riportare gravi ferite. Complesso l'intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere il guard-rail dalla autovettura e ripristinare le condizioni di sicurezza. Presenti sul posto Polizia locale e 118.

Auto GPL inizia a bruciare e a muoversi: intervento di emergenza dei Vigili del Fuoco

Il Carpi piega il Livorno 2-0

Nuovo ospedale di Carpi: dall'avviso pubblicato più dubbi che certezze

Per non dimenticare: 2012-2022, dieci anni di tagli per l'ospedale di Mirandola ed il progetto naufragato del grande ospedale della Bassa

Carpi, controlli anticrimine: 109 persone identificate, espulso un cittadino ghanese

Carpi, De Rosa (FI) dopo lo scontro con la Albanese: ‘Concedere cittadinanza onoraria a Liliana Segre’

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

Castelfranco, violenta lite nella notte. Il sindaco: 'Domani nuova ordinanza'

Lega: 'Sicurezza a Castelfranco Emilia fuori controllo, servono le ronde'

Vignola: aveva aggredito i Carabinieri, dall'obbligo di firma al carcere

