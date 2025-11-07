Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, De Rosa (FI) dopo lo scontro con la Albanese: ‘Concedere cittadinanza onoraria a Liliana Segre’

‘La memoria della Shoah non può essere usata per alimentare odio o divisioni politiche’

1 minuto di lettura
‘Liliana Segre rappresenta una delle figure più nobili della Nazione, segnata dal portare in sé la memoria della tragedia della Shoah e il senso della vita come sopravvivenza dell’umano e come scelta etica, vero e proprio propulsore per cogliere pericoli e opportunità per tutta l’umanità, poiché negli anni tanti sono stati i Comuni Italiani che le hanno concesso la cittadinanza onoraria (fra i tanti Modena e Castelfranco Emilia), chiediamo al sindaco di Carpi di disporre gli atti necessari alla concessione della cittadinanza onoraria della città di Carpi a Liliana Segre’. A farne richiesta in una mozione appena depositata è il consigliere di Forza Italia Michele De Rosa.

De Rosa non manca di ricordare nella mozione il recente scontro con Francesca Albanese. ’Nel recente dibattito pubblico relativo al conflitto in Medio Oriente, alcune dichiarazioni e atteggiamenti da parte di estremisti pro-Palestina e della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati, hanno generato una forte polarizzazione mediatica e politica. In tale contesto, anche la senatrice a vita Liliana Segre è stata oggetto suo malgrado di critiche. Pur non entrando nel merito delle questioni geopolitiche, ha da sempre ribadito un principio irrinunciabile: la memoria della Shoah non può essere usata per alimentare odio o divisioni politiche, ma deve costituire un monito universale contro ogni forma di violazione dei diritti umani’.

Pd: 'Cara Budri, il cittadino mirandolese che deve fare accertamenti dove andrà?'

'Sanità Area Nord, da Carpi a Mirandola: l'opera buffa preludio al fallimento'

La Albanese torna su umiliazione sindaco di Reggio: 'Ci fu maretta. Discussione in Regione? Sia breve'

Nuovo ospedale Carpi: addio al vecchio progetto, sarà complementare a Mirandola

Sanità Area Nord Modena, la politica si divide ma i sindaci uniscono: il fallimento dei partiti

Futuro ospedali di Mirandola e Carpi: oggi la Ctss. Il Pd: 'La Budri tiene all'oscuro i mirandolesi'

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l'orologio indietro di quattro anni'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell'ordine come l'infermiere sta al medico'

Modena, parcheggio Direzionale 70: rifiuti e degrado. Franco (Fdi) interroga il sindaco

Cittadinanza a Francesca Albanese: Castelnuovo 'congela' la mozione già approvata

Modena, Negrini (Fdi) inaugura mensa col sindaco. Lega: 'Noi non condividiamo questo uso dei soldi Pnrr'

Maserati a Modena, il sindaco inaugura la nuova linea GranTurismo e GranCabrio

