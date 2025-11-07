Carpi, De Rosa (FI) dopo lo scontro con la Albanese: ‘Concedere cittadinanza onoraria a Liliana Segre’

‘Liliana Segre rappresenta una delle figure più nobili della Nazione, segnata dal portare in sé la memoria della tragedia della Shoah e il senso della vita come sopravvivenza dell’umano e come scelta etica, vero e proprio propulsore per cogliere pericoli e opportunità per tutta l’umanità, poiché negli anni tanti sono stati i Comuni Italiani che le hanno concesso la cittadinanza onoraria (fra i tanti Modena e Castelfranco Emilia), chiediamo al sindaco di Carpi di disporre gli atti necessari alla concessione della cittadinanza onoraria della città di Carpi a Liliana Segre’. A farne richiesta in una mozione appena depositata è il consigliere di Forza Italia Michele De Rosa.

De Rosa non manca di ricordare nella mozione il recente scontro con Francesca Albanese. ’Nel recente dibattito pubblico relativo al conflitto in Medio Oriente, alcune dichiarazioni e atteggiamenti da parte di estremisti pro-Palestina e della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati, hanno generato una forte polarizzazione mediatica e politica. In tale contesto, anche la senatrice a vita Liliana Segre è stata oggetto suo malgrado di critiche. Pur non entrando nel merito delle questioni geopolitiche, ha da sempre ribadito un principio irrinunciabile: la memoria della Shoah non può essere usata per alimentare odio o divisioni politiche, ma deve costituire un monito universale contro ogni forma di violazione dei diritti umani’.