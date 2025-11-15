Carpi, domani Giovanni Taurasi presenta il suo Inganno del secolo alla Sezione aurea

Domani, domenica 16 novembre, alle 17,30 la Sezione Aurea di via Paolo Guaitoli 17 a Carpi ospita l'appuntamento 'L’inganno del secolo, il furto della Gioconda e altre storie'.

Lo storico Giovanni Taurasi presenta il suo libro 'L’inganno del secolo- Romanzo storico' (Artestampa 2024) e Paolo Dall’Olio racconta “La Gioconda con baffi e pizzetto” di Marcel Duchamp.

Così, nel centenario della morte di Vincenzo Peruggia, autore del furto della Monna Lisa, lo storico Giovanni Taurasi e lo studioso di storia dell’arte Paolo Dall’Olio discutono del più celebre quadro del mondo e dei suoi misteri.

L'inganno del secolo ha ottenuto il Premio Speciale Romanzo Storico del Concorso letterario internazionale “Santa Margherita Ligure – Franco Delpino 2025”, il Premio speciale della Giuria del Premio Switzerland Literary Prize e il Premio speciale Romanzo Storico del concorso letterario Città di Grottammare.

Il libro

Un ricercatore si imbatte in un documento riservato e da storico ricostruisce gli avvenimenti citati realmente accaduti in epoche diverse. Si intrecciano così il furto del più celebre quadro del mondo, la vita picaresca di un falsario tra Otto e Novecento e di esperti di storia dell’arte, la grande storia coi suoi protagonisti (Napoleone, Hitler, Mussolini, Stalin, Churchill). Il collante è l’opera d’arte rubata: la Gioconda di Leonardo. Al capolavoro è particolarmente interessata un’organizzazione segreta attiva nella seconda metà del secolo scorso. L’indagine del narratore si muove sul confine tra ricerca storica e finzione, per raccontare attraverso un romanzo una storia incredibilmente vera.