Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, domani Giovanni Taurasi presenta il suo Inganno del secolo alla Sezione aurea

Carpi, domani Giovanni Taurasi presenta il suo Inganno del secolo alla Sezione aurea

Insieme a Paolo Dall’Olio che racconta 'La Gioconda con baffi e pizzetto' di Marcel Duchamp

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Udicon

Domani, domenica 16 novembre, alle 17,30 la Sezione Aurea di via Paolo Guaitoli 17 a Carpi ospita l'appuntamento 'L’inganno del secolo, il furto della Gioconda e altre storie'.

Lo storico Giovanni Taurasi presenta il suo libro 'L’inganno del secolo- Romanzo storico' (Artestampa 2024) e Paolo Dall’Olio racconta “La Gioconda con baffi e pizzetto” di Marcel Duchamp.

Così, nel centenario della morte di Vincenzo Peruggia, autore del furto della Monna Lisa, lo storico Giovanni Taurasi e lo studioso di storia dell’arte Paolo Dall’Olio discutono del più celebre quadro del mondo e dei suoi misteri.

L'inganno del secolo ha ottenuto il Premio Speciale Romanzo Storico del Concorso letterario internazionale “Santa Margherita Ligure – Franco Delpino 2025”, il Premio speciale della Giuria del Premio Switzerland Literary Prize e il Premio speciale Romanzo Storico del concorso letterario Città di Grottammare.

Il libro

Un ricercatore si imbatte in un documento riservato e da storico ricostruisce gli avvenimenti citati realmente accaduti in epoche diverse. Si intrecciano così il furto del più celebre quadro del mondo, la vita picaresca di un falsario tra Otto e Novecento e di esperti di storia dell’arte, la grande storia coi suoi protagonisti (Napoleone, Hitler, Mussolini, Stalin, Churchill). Il collante è l’opera d’arte rubata: la Gioconda di Leonardo. Al capolavoro è particolarmente interessata un’organizzazione segreta attiva nella seconda metà del secolo scorso. L’indagine del narratore si muove sul confine tra ricerca storica e finzione, per raccontare attraverso un romanzo una storia incredibilmente vera.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Scegliere la scuola superiore: a Carpi il salone dell'orientamento

Scegliere la scuola superiore: a Carpi il salone dell'orientamento

Carpi, minaccia titolare di un negozio con un taglierino: denunciato nigeriano

Carpi, minaccia titolare di un negozio con un taglierino: denunciato nigeriano

Carpi, fusione per incorporazione della Panigale scarl con Cmb

Carpi, fusione per incorporazione della Panigale scarl con Cmb

Nuovo ospedale di Carpi, pubblicato avviso manifestazione di interesse: scadenza marzo 2026

Nuovo ospedale di Carpi, pubblicato avviso manifestazione di interesse: scadenza marzo 2026

Carpi, Suv si schianta contro il guard rail: conducente ferito

Carpi, Suv si schianta contro il guard rail: conducente ferito

Auto GPL inizia a bruciare e a muoversi: intervento di emergenza dei Vigili del Fuoco

Auto GPL inizia a bruciare e a muoversi: intervento di emergenza dei Vigili del Fuoco

Articoli più Letti Modena celebra i 700 anni dalla battaglia di Zappolino con Terra e Identità, Cardini e chef Marchini

Modena celebra i 700 anni dalla battaglia di Zappolino con Terra e Identità, Cardini e chef Marchini

Musica Sacra: il Requiem di Mozart alla chiesa del Voto

Musica Sacra: il Requiem di Mozart alla chiesa del Voto

'Grazie Islam': a Modena Franco Cardini presenta il suo libro

'Grazie Islam': a Modena Franco Cardini presenta il suo libro

Mozart alla Chiesa del Voto, tre appuntamenti di Modena Musica Sacra nel cuore del Requiem

Mozart alla Chiesa del Voto, tre appuntamenti di Modena Musica Sacra nel cuore del Requiem

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti La mostra: Sport e giochi olimpici sotto dittatura e in guerra

La mostra: Sport e giochi olimpici sotto dittatura e in guerra

La disciplina morale che dimentica l'utile: la chiave dell'irraggiungibile Tracotanza

La disciplina morale che dimentica l'utile: la chiave dell'irraggiungibile Tracotanza

Modena, la Bibbia di Borso d'Este lascia la città per due mesi: verrà esposta al Senato

Modena, la Bibbia di Borso d'Este lascia la città per due mesi: verrà esposta al Senato

Puntare alla tracotanza, ma nel mondo dei furbi immanicati la cosa giusta non è giusta

Puntare alla tracotanza, ma nel mondo dei furbi immanicati la cosa giusta non è giusta