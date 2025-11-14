Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Manfredini e Guidone nuovi allenatori Uefa B

Marco Guidone, ex bomber di Ravenna e Cittadella Vis Modena, è da poco passato dal Terre di Castelli al Medolla San Felice

Ci sono anche il portiere Nicolò Manfredini del Formigine e Marco Guidone, attaccante del Medolla San Felice tra i futuri allenatori che a fine ottobre hanno portato a termine a Coverciano il nuovo corso per diventare allenatore «Uefa B», dedicato a tutti quei giocatori o giocatrici che nella loro carriera abbiano collezionato almeno 7 anni di attività professionistica. Fra questi gli unici che giocano ancora nella nostra provincia sono appunto Manfredini, ex numero uno di Carpi, Modena e Benevento, che dallo scorso settembre è in Eccellenza al Formigine, e Marco Guidone, ex bomber di Ravenna e Cittadella Vis Modena, da poco passato dal Terre di Castelli al Medolla San Felice. Come loro sono stati abilitati dopo le 152 ore di lezione anche gli altri ex gialloblù Carlo Emanuele Ferrario, Alessandro Bassoli, Marco Benassi e Wilfred Osuji, l’ex sassolese Emanuele Terranova e l’ex carpigiano Massimiliano Gatto. Tanti i volti noti del calcio italiano promossi come Candreva, l’ex azzurra Guagni, Sturaro, Bachini, Saponara, Denis, El Kaddouri, Ghoulam, Obi, Rosi e Scozzarella.

