Violenta rissa in via Petrarca questa sera a Carpi a due passi dal centro storico. La lite ha coinvolto alcuni stranieri, a quanto pare il tutto sarebbe nato da uno scontro tra due di loro legato a una ragazza. Sul posto, intorno alle 19, sono intervenuti carabinieri, polizia di Stato, polizia Locale e i sanitari del 118. Il tutto davanti agli occhi attoniti dei passanti. Gli stranieri coinvolti avrebbero rifiutato le cure mediche. Indagini in corso da parte della polizia locale.
Carpi, violenta rissa tra stranieri in via Petrarca: mobilitazione delle forze dell'ordine
Sul posto, intorno alle 19, sono intervenuti carabinieri, polizia di Stato, polizia Locale e i sanitari del 118
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro
Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte
E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza
Pavullo: minacciato con pistola e accetta, rapinato dell'incasso del ristoranteArticoli Recenti
Vignola, incendio in un magazzino di mangimi
Maranello, nuovo complesso co-housing in via Cappella: sei alloggi a canone calmierato
Castelfranco Emilia: dalla Lega una raccolta firme per chiedere più sicurezza e controlli
Appuntamenti nel fine settimana in provincia di Modena