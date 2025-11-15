Carpi, violenta rissa tra stranieri in via Petrarca: mobilitazione delle forze dell'ordine

Violenta rissa in via Petrarca questa sera a Carpi a due passi dal centro storico. La lite ha coinvolto alcuni stranieri, a quanto pare il tutto sarebbe nato da uno scontro tra due di loro legato a una ragazza. Sul posto, intorno alle 19, sono intervenuti carabinieri, polizia di Stato, polizia Locale e i sanitari del 118. Il tutto davanti agli occhi attoniti dei passanti. Gli stranieri coinvolti avrebbero rifiutato le cure mediche. Indagini in corso da parte della polizia locale.