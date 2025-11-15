Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Maranello, nuovo complesso co-housing in via Cappella: sei alloggi a canone calmierato

Maranello, nuovo complesso co-housing in via Cappella: sei alloggi a canone calmierato

Destinati a persone con fragilità. Complessivamente, l’intervento è costato 1 milione e 350 mila euro ed è stato cofinanziato dalla Regione

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Inaugurata a Maranello la rinnovata Fattoria del Parco: taglio del nastro, nella mattinata di sabato 15 novembre, per il complesso di Via Cappella a Gorzano, dopo la fine dei lavori che hanno visto la rigenerazione del fabbricato principale, un edificio che oltre all’agriturismo omonimo ospita ora anche un innovativo progetto di “social housing” immerso nel verde.

Un intervento di recupero che unisce inclusione sociale, sostenibilità ambientale e accoglienza, voluto dal Comune di Maranello e reso possibile grazie a un co-finanziamento della Regione Emilia-Romagna e la partnership operativa, nello sviluppo del progetto del cohousing, della Cooperativa Sociale Gulliver.

Presenti alla cerimonia Luigi Zironi, Sindaco di Maranello, Irene Priolo, Assessora alla Programmazione Territoriale della Regione Emilia-Romagna, Paola Rossetti, Dirigente del Settore Politiche Sociali dell’Unione Comuni Distretto Ceramico, Marta Puviani, Direttrice Generale della Cooperativa Sociale Gulliver e Alessandro Uras, Architetto di Politecnica che ha coordinato l’intervento di ristrutturazione.

'E’ un progetto importante che va ad arricchire un’area, quella di Via Cappella, dove sono presenti diversi spazi e attività votati alla socializzazione, dagli orti alla casa delle associazioni di volontariato, dal circolo ippico al centro diurno, dalla sala civica al futuro ospedale di comunità - spiega il sindaco Luigi Zironi -.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Con questo intervento abbiamo colto l’occasione per recuperare, in accordo con la Sovrintendenza, un edificio in parte sottoutilizzato e per consentire alla collettività di usufruire delle sue potenzialità. L’intenzione è quella di costruire, assieme agli ospiti della struttura, un percorso che li aiuti a superare alcune difficoltà attraverso la socialità e la condivisione della quotidianità con altre persone, cercando di raggiungere un grado di indipendenza che consenta loro di ripartire'.

L’operazione ha coinvolto l’edificio - di proprietà comunale da quando l’Opera Pia Stradi lo ha donato all’amministrazione - che ospitava già, al piano terra, l’agriturismo Fattoria del Parco. Il progetto ha visto una riqualificazione energetica ed antisismica dell’immobile, finalizzata alla realizzazione, al piano superiore, di alloggi in co-housing per persone fragili: anziani, disabili, ma anche cittadini reduci da vicende personali particolarmente complicate. Un progetto che, in coordinamento con i Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni, punta ad accompagnare gli ospiti, passo dopo passo, verso una maggiore autonomia, condividendo il momento dei pasti e altre attività di socializzazione.

'Il progetto promuove una formula innovativa di co-housing a canone calmierato, che integra accompagnamento educativo a intensità variabile e percorsi personalizzati di autonomia, rivolgendosi a persone in fragilità socio-abitativa, con disabilità o impegnate in percorsi di vita indipendente tramite il Budget di Salute - aggiunge la direttrice di Gulliver Marta Puviani -.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Il Condominio Solidale dialoga con il territorio, dalla Fattoria del Parco al Centro Diurno La Grangia, dagli orti sociali al maneggio e ai percorsi naturalistici, formando un ecosistema solidale in cui la cooperazione diventa esperienza quotidiana di inclusione e dignità. È un modello di welfare che intreccia abitare, lavoro, natura e cultura, restituendo appartenenza, opportunità e futuro: non solo alloggi, ma spazi di vita in cui scrivere la propria storia'.

La struttura è dotata di sei alloggi per gli ospiti e di servizi comuni, tra cui lavanderia, cucina e ascensore, mentre al piano terra l’agriturismo prosegue con la propria attività di ristorazione. Nell’area esterna, che comprende un’ampia fascia di verde attorno all’edificio, sono inoltre stati già piantati 200 nuovi alberi di diverse specie, nei pressi dell’orto e del frutteto presenti sul retro dell’immobile. Le piante offriranno zone d’ombra per la stagione più calda, creando un ‘corridoio verde’ che potrà servire anche per la nidificazione degli uccelli, ed è prevista anche l’installazione di una nuova serra da giardino.

Complessivamente, l’intervento è costato 1 milione e 350 mila euro ed è stato cofinanziato dalla Regione per 574 mila euro, grazie ad un bando dedicato
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri
alla rigenerazione urbana al quale ha partecipato il Comune di Maranello.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il Medolla San Felice batte la Sanmichelese e l'agguanta in vetta

Il Medolla San Felice batte la Sanmichelese e l'agguanta in vetta

Promozione, la Sanmichelese non si ferma più e allunga in vetta. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese non si ferma più e allunga in vetta. Tutti i tabellini

Maranello: ruba alcolici al supermercato, arrestato marocchino

Maranello: ruba alcolici al supermercato, arrestato marocchino

Maranello, tentano di truffare una anziana 78enne: arrestati due campani

Maranello, tentano di truffare una anziana 78enne: arrestati due campani

Maranello, in arrivo due nuovi photored

Maranello, in arrivo due nuovi photored

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

Pavullo: minacciato con pistola e accetta, rapinato dell'incasso del ristorante

Pavullo: minacciato con pistola e accetta, rapinato dell'incasso del ristorante

Articoli Recenti Castelfranco Emilia: dalla Lega una raccolta firme per chiedere più sicurezza e controlli

Castelfranco Emilia: dalla Lega una raccolta firme per chiedere più sicurezza e controlli

Appuntamenti nel fine settimana in provincia di Modena

Appuntamenti nel fine settimana in provincia di Modena

Rapina in farmacia a Formigine: passante insegue il bandito e viene accoltellato

Rapina in farmacia a Formigine: passante insegue il bandito e viene accoltellato

Sestola, tetto in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

Sestola, tetto in fiamme: intervengono i vigili del fuoco