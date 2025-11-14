Oggi pomeriggio alle 15:23 i vigili del fuoco del distaccamento di Pavullo e Fanano sono intervenuti per un incendio di un tetto a Sestola in via Gallinaro. Durante i lavori di impermeabilizzazione su una falda del tetto, si è sviluppato un incendio che a seguito della struttura ventilata ed in legno, si è propagato velocemente. Grazie al pronto intervento delle squadre dei vigili del fuoco accorse, si è riuscito a contenere la propagazione sulla restante parte della struttura. I pompieri hanno utilizzato schiumogeno insieme all'acqua per rendere più efficace l'effetto soffocante sulle fiamme. Sono intervenuti 10 uomini con tre mezzi autopompa e piattaforma tridimensionale. Non si registra nessun ferito, ma solo danni parziali alla struttura.
Sestola, tetto in fiamme: intervengono i vigili del fuoco
Durante i lavori di impermeabilizzazione su una falda del tetto, si è sviluppato un incendio che a seguito della struttura ventilata ed in legno, si è propagato
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti
Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro
Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte
E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a PozzaArticoli Recenti
Ospedale di Mirandola, Ausl annuncia piano di interventi di manutenzione da un milione
Ravarino, si attiva il braccialetto elettronico: arrestato per possesso di droga
Urologia, intervento rivoluzionario in ospedale a Sassuolo
Modena, controlli dei Nas: sanzioni a un ristorante e a un supermercato per carenze igieniche