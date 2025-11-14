Sestola, tetto in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

Oggi pomeriggio alle 15:23 i vigili del fuoco del distaccamento di Pavullo e Fanano sono intervenuti per un incendio di un tetto a Sestola in via Gallinaro. Durante i lavori di impermeabilizzazione su una falda del tetto, si è sviluppato un incendio che a seguito della struttura ventilata ed in legno, si è propagato velocemente. Grazie al pronto intervento delle squadre dei vigili del fuoco accorse, si è riuscito a contenere la propagazione sulla restante parte della struttura. I pompieri hanno utilizzato schiumogeno insieme all'acqua per rendere più efficace l'effetto soffocante sulle fiamme. Sono intervenuti 10 uomini con tre mezzi autopompa e piattaforma tridimensionale. Non si registra nessun ferito, ma solo danni parziali alla struttura.