Rapina in farmacia a Formigine: passante insegue il bandito e viene accoltellato

Un uomo, armato di coltello e col volto travisato da una sciarpa, ha fatto irruzione intorno alle 17.30 alla farmacia Madonna della neve di via Battezzate

Rapina violenta questa sera a Corlo Formigine. Un uomo, armato di coltello e col volto travisato da una sciarpa, ha fatto irruzione intorno alle 17.30 alla farmacia Madonna della neve di via Battezzate

Dopo aver preso l'intera cassa col denaro, l'uomo è uscito dalla farmacia dandosi alla fuga in bicicletta.

Un passante ha tentato di bloccarlo durante la fuga, riuscendo a recuperare la cassa con il denaro, ma nella dinamica è rimasto ferito ad un fianco col coltello. E' stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Baggiovara: non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.

