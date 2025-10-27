Promozione, la Sanmichelese non si ferma più e allunga in vetta. Tutti i tabellini

I tabelliniPROMOZIONE B
Sanmichelese-Maranello 2-1
Reti: 19' pt Minutolo (S), 30' pt Fontana (M), 8' st Casta (S)
SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Minutolo, Alicchi, Tardini (5' st Casta), Notari (17' st Peddis), Manzini (40' st Fontanini), Vernia. A disp.: Paganelli, Ferrari, Rafrari, Spezzani, Gorzanelli, Teneggi. All.: Azzurro
MARANELLO: Khalfaoui, Guidetti (45' st Annovi), Evangelisti, Restilli (15' st Marverti), Tognin, Seghizzi, Barani (20' st Trotta), Fontana, Baafi (40' st Saccani), Totaro, Zagari. A disp.: Mawuli, Dello
Preite, Galli, Rockson, Ampofo. All.: Tosi
Arbitro: Ravaglia di Bologna
Note: ammoniti Costa, ZagariCasalgrande-United Carpi 1-2
Reti: 36' pt Kolaveri (U), 25' st su rig. Di Costanzo (C), 49' st su rig. Nadiri (U)
CASALGRANDE: Moscardini, Hoxha, Pezzi, Fornari, Sabbadin, Pacella, Mediani, Strozzi (36' pt Runaj), Di Costanzo, Borrelli (1' st Giordano), De Carluccio (1' st Lecce). A disp.: Pe, Sekyere, Pigoni, Palladini, Zanti, Lentini. All.: La Monica
UNITED CARPI: Chiossi, Gazzini (20' st Gianasi), Vezzani (15' st Posponi), Pellacani, Albertini, Kundome, Amura, Giovannini (15' st Nappa), Kolaveri, Nadiri, Crispino (30' st Baraldi). A disp.: Nicolosi, Ficarelli, Paramatti, De Marino, Malvezzi. All.: Gilioli
Arbitro: Crociani di Cesena
Note: ammoniti Hoxha, Albertini, AmuraCastellarano-Sammartinese 3-0
Reti: 15' pt Travagliati, 35' pt, 2' st su rig.
CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani, Cavazzoli (14' st Tincani), Cani, Borghi (30' st Dakoli), Turci, Saccani (25' st Baldelli), Travagliati (29' st Grignani), Guidetti (16' st Lusoli), Rizzuto. A disp.: Peddis, Longu, Pittalis, Valentini F.. All.: Lodi Rizzini
SAMMARTINESE: Mantovan, Turri, Montipò, Barbieri (22' st Bianchini), Re, Bega (29' st Berselli), Toscano, Valentini M. (14' st Malaguti), Vitiello (10' st Salsi), Perini (5' st Carnevali), Ametta. A disp.: Falavigna, Corradini, Singh, Gigante. All.: Salsi
Arbitro: Saragoni di Bologna
Note: ammoniti Cavazzoli, Valentini M., Ametta, DakoliMasone-Virtus Correggio 1-0 giocata il 25/10
Rete: 21' pt Jocic
MASONE: Giaroli, Campaniello N., Valmori, Bonacini R., Burani (36' st Ventura), Bonacini D. (25' st Paoli), Zagnoli, Tascedda (47' st Melioli), Jocic, Acquah, Campaniello S. (26' st Battigello). A disp.: Catellani, De Donno, Omari, Uhunamure. All.: Marchesini.
VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Riccò (25' st Davoli D.), Carretti (1' st Davoli F.), Bizzarri (16' st Aveni), Casarini, Bottoni, Mustica, Benevelli (35' st Acquafresca), Santini, Boccher. A disp.: Morgotti, Pedrazzoli, Ferrari, Davoli M., Sackey. All.: Carretti.
Arbitro: Meloro di Parma.
Note: ammoniti Corradi, Bizzarri, Benevelli, Bonacini R.Monteombraro-Baiso Secchia 2-2
Reti: 12' pt Barozzi (B), 39' st su rig. Sighinolfi A. (M), 4' st Naini (M), 24' st su rig. Pavarini (B)
MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G.
BAISO SECCHIA: Brevini, Bonini, Bertolani, Gazzotti, Ruopolo, Casini (15' st Briselli), Pavarini, Viviroli, Ghirelli (15' st Ovi), Caputo (38' st Zanetti), Barozzi (46' st Caselli). A disp.: Bacciocchi, Incerti, Codeluppi, Benassi, Pederzini. All.: Baroni
Arbitro: Bellini di Modena
Note: ammoniti Naini, Hinek G., Zattini, Sighinolfi A., Bertolani, BarozziRiese-La Pieve Nonantola 0-1
Rete: 48' st Davitti
RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Mussini (34' st Carra), Teocoli, Bonora, Marastoni, Incerti, Borghi, Fontanesi, Mazzoli, Prandi (38' st Manicardi). A disp.: Benati, Barbieri, Pirondi, Valenti, Di Stasio, Leonardi, Iemmi. All.: Pavesi.
LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini, Belfakir, Timperio (25' st Monari), Sghedoni, Casarano, Cantarello, Montorsi, Cheli (40' pt Davitti), Pellegrino (25' st Pepe), Gilli. A disp.: Borghi, Boriani, Iazzetta, Shanableh, Migliaccio, Traversi. All.: Barbi.
Arbitro: Borelli di Parma
Note: ammoniti Cheli, Teocoli, IncertiSolierese-Sporting Scandiano 0-1
Rete: 10' st Mohamed
SOLIERESE: Tosi, Laino (46' st Napolitano), Ligabue, Boschetti, Vignocchi (20' st Berni), Mandreaoli, Pagano (27' st Marani), Bozzani (42' st Bartolomeo), Tagliavini (20' st D'Ambrosio), Feninno, Dapoto. A disp.: Prejmerean, Schirmo, Gianelli, Vaccari. All.: Greco
SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Romani, Muratori, Ferrari R., Valestri, Lasagni (3' st Mohamed), Bottazzi (28' pt Strozzi), Pederzoli (17' st Leoncelli), Corbelli, Barbieri, Giorgi (42' st Ferrari M.). A disp.: Taglini, Saetti, Rinaldini, Capasso, Saetti Baraldi. All.: Giardina
Arbitro: Krolikowski di Modena
Note: ammoniti Ferrari R., Romani, Laino; recupero 2', 4'Virtus Camposanto-Medolla San Felice 1-1
Reti: 15' pt Trajkovic (M), 20' st su rig. Gripshi (V)
VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto (30' pt Gripshi), Deliu, Pjolla, Malavasi, Grazia A., Bortolazzi (35' st Vitiello), Ndrejaj (30' st Natali), Mogavero (40' st Denteh), Diegoli (13' st Acanfora). A disp.: Grazia G., Guandalini, Mensah, Mambrini. All.: Luppi
MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi, Pastorelli, Hoxha, Sentieri, Bagni, Bugneac (8' st Camara),
Trajkovic, Tecku (35' st Guidone), Franco (20' st Abusoglu), Haddaji (15' st Djwomo). A disp.: Maccarinelli, Marconi, Zanoli, Stabelini, Bernabiti. All.: Semeraro
Arbitro: Ferrini di Cesena
