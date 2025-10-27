Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, la Sanmichelese non si ferma più e allunga in vetta. Tutti i tabellini

Vincono United Carpi e La Pieve. Ko della Solierese in casa contro lo Scandiano

4 minuti di lettura
La Sanmichelese con fatica ottiene tre punti, contro un Maranello che crea tanto ma fatica a concludere. La squadra di Azzurro rimane quindi a punteggio pieno e allunga in vetta grazie al pareggio del Medolla S.Felice. 5’ subito grande occasione per gli ospiti con Baafi, ma Schiuma si oppone. Il Maranello continua ad attaccare, ma al 19’ è la Sanmichelese a passare in vantaggio: Minutolo insacca di testa su calcio d’angolo. La squadra ospite non si abbatte e poco dopo Fontana tenta la conclusione dal limite, con il pallone che termina fuori di poco. Al 30’ arriva il pareggio: Fontana verticalizza per Totaro, che chiude il triangolo e insacca al volo. Un minuto più tardi la Sanmichelese spreca una grande occasione a tu per tu con il portiere. La ripresa si apre con il nuovo vantaggio dei padroni di casa: un lancio sorprende la difesa del Maranello, Casta si presenta da solo in campo aperto, supera Khalfaoui e deposita in rete. Al 65’ Evangelisti mette in mezzo un pallone pericoloso sul quale Marverti anticipa l’avversario, ma calcia di esterno sul fondo. All’85’ Ashong rischia l’autogol, ma Schiuma compie un vero miracolo e salva i suoi.
All’89’ Evangelisti crossa e Trotta conclude al volo dal limite, ma ancora una volta Schiuma blocca.

I tabellini

PROMOZIONE B
Sanmichelese-Maranello 2-1
Reti: 19' pt Minutolo (S), 30' pt Fontana (M), 8' st Casta (S)
SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Minutolo, Alicchi, Tardini (5' st Casta), Notari (17' st Peddis), Manzini (40' st Fontanini), Vernia. A disp.: Paganelli, Ferrari, Rafrari, Spezzani, Gorzanelli, Teneggi. All.: Azzurro
MARANELLO: Khalfaoui, Guidetti (45' st Annovi), Evangelisti, Restilli (15' st Marverti), Tognin, Seghizzi, Barani (20' st Trotta), Fontana, Baafi (40' st Saccani), Totaro, Zagari. A disp.: Mawuli, Dello
Preite, Galli, Rockson, Ampofo. All.: Tosi
Arbitro: Ravaglia di Bologna
Note: ammoniti Costa, ZagariCasalgrande-United Carpi 1-2
Reti: 36' pt Kolaveri (U), 25' st su rig. Di Costanzo (C), 49' st su rig. Nadiri (U)
CASALGRANDE: Moscardini, Hoxha, Pezzi, Fornari, Sabbadin, Pacella, Mediani, Strozzi (36' pt Runaj), Di Costanzo, Borrelli (1' st Giordano), De Carluccio (1' st Lecce). A disp.: Pe, Sekyere, Pigoni, Palladini, Zanti, Lentini. All.: La Monica
UNITED CARPI: Chiossi, Gazzini (20' st Gianasi), Vezzani (15' st Posponi), Pellacani, Albertini, Kundome, Amura, Giovannini (15' st Nappa), Kolaveri, Nadiri, Crispino (30' st Baraldi). A disp.: Nicolosi, Ficarelli, Paramatti, De Marino, Malvezzi. All.: Gilioli
Arbitro: Crociani di Cesena
Note: ammoniti Hoxha, Albertini, AmuraCastellarano-Sammartinese 3-0
Reti: 15' pt Travagliati, 35' pt, 2' st su rig.
Rizzuto
CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani, Cavazzoli (14' st Tincani), Cani, Borghi (30' st Dakoli), Turci, Saccani (25' st Baldelli), Travagliati (29' st Grignani), Guidetti (16' st Lusoli), Rizzuto. A disp.: Peddis, Longu, Pittalis, Valentini F.. All.: Lodi Rizzini
SAMMARTINESE: Mantovan, Turri, Montipò, Barbieri (22' st Bianchini), Re, Bega (29' st Berselli), Toscano, Valentini M. (14' st Malaguti), Vitiello (10' st Salsi), Perini (5' st Carnevali), Ametta. A disp.: Falavigna, Corradini, Singh, Gigante. All.: Salsi
Arbitro: Saragoni di Bologna
Note: ammoniti Cavazzoli, Valentini M., Ametta, DakoliMasone-Virtus Correggio 1-0 giocata il 25/10
Rete: 21' pt Jocic
MASONE: Giaroli, Campaniello N., Valmori, Bonacini R., Burani (36' st Ventura), Bonacini D. (25' st Paoli), Zagnoli, Tascedda (47' st Melioli), Jocic, Acquah, Campaniello S. (26' st Battigello). A disp.: Catellani, De Donno, Omari, Uhunamure. All.: Marchesini.
VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Riccò (25' st Davoli D.), Carretti (1' st Davoli F.), Bizzarri (16' st Aveni), Casarini, Bottoni, Mustica, Benevelli (35' st Acquafresca), Santini, Boccher. A disp.: Morgotti, Pedrazzoli, Ferrari, Davoli M., Sackey. All.: Carretti.
Arbitro: Meloro di Parma.
Note: ammoniti Corradi, Bizzarri, Benevelli, Bonacini R.Monteombraro-Baiso Secchia 2-2
Reti: 12' pt Barozzi (B), 39' st su rig. Sighinolfi A. (M), 4' st Naini (M), 24' st su rig. Pavarini (B)
MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G.
(32' st Corroppoli S.), Sighinolfi G., Hinek R., Corroppoli D., Bigi, Naini, Sighinolfi A., Momodu, Zattini, Pappalardo (24' st Fusco). A disp.: Guerrieri, Borri, Nardi, Florini, Allegra, Magli. All.: Antonelli
BAISO SECCHIA: Brevini, Bonini, Bertolani, Gazzotti, Ruopolo, Casini (15' st Briselli), Pavarini, Viviroli, Ghirelli (15' st Ovi), Caputo (38' st Zanetti), Barozzi (46' st Caselli). A disp.: Bacciocchi, Incerti, Codeluppi, Benassi, Pederzini. All.: Baroni
Arbitro: Bellini di Modena
Note: ammoniti Naini, Hinek G., Zattini, Sighinolfi A., Bertolani, BarozziRiese-La Pieve Nonantola 0-1
Rete: 48' st Davitti
RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Mussini (34' st Carra), Teocoli, Bonora, Marastoni, Incerti, Borghi, Fontanesi, Mazzoli, Prandi (38' st Manicardi). A disp.: Benati, Barbieri, Pirondi, Valenti, Di Stasio, Leonardi, Iemmi. All.: Pavesi.
LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini, Belfakir, Timperio (25' st Monari), Sghedoni, Casarano, Cantarello, Montorsi, Cheli (40' pt Davitti), Pellegrino (25' st Pepe), Gilli. A disp.: Borghi, Boriani, Iazzetta, Shanableh, Migliaccio, Traversi. All.: Barbi.
Arbitro: Borelli di Parma
Note: ammoniti Cheli, Teocoli, IncertiSolierese-Sporting Scandiano 0-1
Rete: 10' st Mohamed
SOLIERESE: Tosi, Laino (46' st Napolitano), Ligabue, Boschetti, Vignocchi (20' st Berni), Mandreaoli, Pagano (27' st Marani), Bozzani (42' st Bartolomeo), Tagliavini (20' st D'Ambrosio), Feninno, Dapoto. A disp.: Prejmerean, Schirmo, Gianelli, Vaccari. All.: Greco
SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Romani, Muratori, Ferrari R., Valestri, Lasagni (3' st Mohamed), Bottazzi (28' pt Strozzi), Pederzoli (17' st Leoncelli), Corbelli, Barbieri, Giorgi (42' st Ferrari M.). A disp.: Taglini, Saetti, Rinaldini, Capasso, Saetti Baraldi. All.: Giardina
Arbitro: Krolikowski di Modena
Note: ammoniti Ferrari R., Romani, Laino; recupero 2', 4'Virtus Camposanto-Medolla San Felice 1-1
Reti: 15' pt Trajkovic (M), 20' st su rig. Gripshi (V)
VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto (30' pt Gripshi), Deliu, Pjolla, Malavasi, Grazia A., Bortolazzi (35' st Vitiello), Ndrejaj (30' st Natali), Mogavero (40' st Denteh), Diegoli (13' st Acanfora). A disp.: Grazia G., Guandalini, Mensah, Mambrini. All.: Luppi
MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi, Pastorelli, Hoxha, Sentieri, Bagni, Bugneac (8' st Camara),
Trajkovic, Tecku (35' st Guidone), Franco (20' st Abusoglu), Haddaji (15' st Djwomo). A disp.: Maccarinelli, Marconi, Zanoli, Stabelini, Bernabiti. All.: Semeraro
Arbitro: Ferrini di Cesena
Matteo Pierotti
Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

