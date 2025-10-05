Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena

Al Castello Svevo di Bari svelate le nazionali al PalaPanini con l'Italia

Al Castello Svevo di Bari sono state sorteggiate le squadre che giocheranno al PalaPanini con l'Italia nel pool A, uno dei gironi degli europei maschili di pallavolo di settembre 2026. Il Comune era rappresentato dal capo segreteria Antonino Marino.
Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia, oltre all'Italia, sono le nazionali che saranno ospitate a Modena in quella che si annuncia una grande manifestazione sportiva internazionale.
L'esordio degli azzurri avverrà a Napoli, all'aperto, in piazza Plebiscito, e poi la nazionale di Fefè De Giorgi si sposterà al PalaPanini, uno dei templi del volley italiano.
Per il sindaco Massimo Mezzetti e l'assessore allo Sport Andrea Bortolamasi l'europeo di pallavolo maschile sarà “l'evento sportivo più rilevante per la città nell'anno prossimo e si affiancherà all'altra novità musicale rappresentata da jazzopen”. 'Modena si farà trovare pronta con organizzazione, passione e voglia di accogliere i numerosi tifosi delle squadre avversarie degli azzurri – hanno aggiunto - Sarà un’occasione non solo sportiva, ma culturale e turistica: vogliamo anche in questa occasione presentare agli ospiti le nostre piazze, l’architettura, la nostra eccellenza gastronomica e i prodotti tipici, promuovendo Modena e il suo territorio anche all’estero”.
Sindaco e assessore infine ricordano che questo risultato è frutto del lavoro di squadra con la Federazione Italiana Pallavolo da quella nazionale a quella provinciale, la Regione Emilia-Romagna e Modena Volley.

