Eccellenza, vittoria fondamentale per il Formigine che torna a respirare

La Bobbiese stecca il primo scontro diretto della stagione, cedendo di misura al “Candia” contro il Real Formigine e dando ossigeno a una probabile concorrente nella lotta per la sopravvivenza. Neroverdi che ai punti avrebbero meritato almeno il pari, ma l’infermeria piena unita alla sterilità della linea offensiva hanno creato i presupposti per questo terzo risultato negativo consecutivo. Al 12’, dopo un gol mancato da Guglielmetti, a sorpresa passa il Real Formigine: un lungo lancio sorprende la difesa locale, da destra Iattici fa partire un tiro cross che Ansaldi smanaccia proprio sui piedi del centravanti Stanco, che deve solo appoggiare la palla in rete. Nella ripresa la Bobbiese si fa più intraprendente, soprattutto dopo l’ingresso del vivace Kenzin al posto di un opaco Tessera, ma il risultato non cambia.



Il tabellino

BOBBIESE-REAL FORMIGINE 0-1BOBBIESE: Ansaldi, Cloralio, Metti, Gambazza (30’ st. Bongiorni),Balbo (40’ st Velardi), Compaore, Tessera (15st Kenzin), Blanco, Scabini, Imprezzabile, E.Guglielmetti. A disposizione: Tortora, Livelli, G. Guglielmetti, Granata, Curti e Spotti. All. BongiorniReal Formigine: Manfredini, Seideraj, Valcavi, Depietri (38’ pt Sighinolfi), Stella, Cristiani, Iattici, Arati, Stanco (30’ st Ferraro), Mininno (40’ st Malett), Guastalli (40 st Walddi). A disposizione: Rosa, Marverti,#Paglia, Roncaglia e Davoli. All. MezzettiArbitro: Domeniconi di Forlì (assistenti Darou Dia di Piacenza e Bozza di Reggio Emilia).Reti: 12’ StancoNote: splendida giornata di sole, un centinaio di spettatori sugli spalti del “Candia”, partita iniziata con 25 minuti di ritardo per l’atterraggio dell’eliambulanza sul campo prima dell’inizio per soccorrere una donna trasportata all’Ospedale di Parma, vittima di un infortunio domestico, ammoniti Stella, Seideraj e Depietri nel Real Formigine; Gambazza, Kenzin e Cloralio nella Bobbiese. Extratime 1’ + 5’.