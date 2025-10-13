Eccellenza, il Formigine trafitto anche dal Salso: salta Mezzetti?

Grave sconfitta interna per il Formigine battuto nello scontro diretto col Salso e ora la panchina di Mezzetti potrebbe saltare.

Ad inizio gara il Salso va vicino al vantaggio con una bella conclusione di Giuseppe Iaquinta che termina oltre la traversa, poi Il Real Formigine, nella ripresa, sfiora il gol con Ferrara che, da buona posizione, calcia deciso in porta, ma Piga è attento e salva con un grande intervento. Scampato il pericolo, il Salsomaggiore cerca di spingere, ma non trova lo spazio per essere davvero pericoloso, tant’è che, in uno di questi tentativi, al 43’ i termali guadagnano una punizione da posizione defilata. Sulla palla si porta lo specialista Alessandro Lattuca, che calcia direttamente in porta; il portiere Manfredini è attento e devia la palla in corner; dalla successiva battuta Botturi scodella il pallone a centro area dove, la palla arriva a capitano Morigoni che stoppa perfettamente la sfera di petto, poi la scarica in rete con un missile sul primo palo, decidendo la gara favore dei termali.



Il tabellino

REAL FORMIGINE-SALSOMAGGIORE 0-1FORMIGINE: Manfredini, Stella (28’st Sighinolfi), Sejderaj, Paglia, Guerri, Fe. Cristiani, De Pietri Tonelli (39’st Marverti), Arati, Ferrara, Waddi (21’st Mininno), Iattici (16’st Napoli, 31’st Stanco). A disp. Rosa, Artiaco, Valcavi, Roncaglia. All. Mezzetti.SALOMAGGIORE: Piga, Dattao, Botturi, Bationo, Furlotti, Morigoni, Togola (25’st Ascone), Lorenzani, Iaquinta (48’st Cruoglio), Musaj (22’st Lattuca), El Hani (43’st Ghiretti). A disp. Bonati, Brunani, Ramponi, Pedretti, Kokla. All. Fr. Cristiani.Arbitro: Nicotera di ApriliaReti: 44’st MorigoniNote: ammoniti Iattici, Stella, Bationo, Furlotti