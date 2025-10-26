Sinner vince in rimonta l’Atp 500 di Vienna: battuto Zverev
Il numero due al mondo ha battuto in finale in tre set il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5
Inizio di match con fatica per Sinner, che con un doppio fallo e un errore di dritto si trova subire il break del 3-1 per il tedesco dopo essere arrivato sul 40-0 nel quarto game. Impreciso e in sofferenza sugli scambi lunghi, Sinner fa i conti con un 68% di prime al servizio, mentre Zverev – campione a Vienna nel 2021 – è chirurgico e mette a segno anche 5 ace conquistando il set con il punteggio di 6-3. Reazione e cambio di registro nella seconda partita. Meno errori, soprattutto al servizio (la percentuale di prime tocca l’82%), e Sinner vola subito sul 3-0, per poi chiudere sul 6-3 proprio grazie a un ace.
Il terzo set è un crescendo di tecnica, intensità e scambi complessi da parte di entrambi, seppure più brevi rispetto all’inizio, con un sostanziale equilibrio.
La vittoria a Vienna 'mi fa sentire benissimo. Ho avuto un brutto inizio di match, ho cercato di restare incollato a Zverev con la testa e di restare concentrato, ho spinto fino alla fine sono contento di aver vinto un altro titolo - ha detto Sinner -. E’ stato difficile, ma la cosa più importante è stato cercare di non mollare e valutare le situazioni, facendo le scelte giuste al momento giusto: la chiave è stata servire bene e risparmiare le energie quando toccava a me battere. Ma è stata una grande performance da parte di entrambi'.
Foto Dire
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'
Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria
Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena
Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini
Cittadella Vis Modena piega anche Coriano e si rimette in carreggiata
Marea giallorossa al Mapei: Sassuolo battuto in casa
Carpi, che batosta contro il Gubbio: sconfitta casalinga per 3 a 0
MotoGp: in Malesia vince Alex Marquez, fuori Bagnaia