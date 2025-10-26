Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Marea giallorossa al Mapei: Sassuolo battuto in casa

Sassuolo-Roma finisce 0-1. Sblocca e decide Dybala al 16' del primo tempo

Dybala, al primo gol in campionato decide al 16' del primo tempo la gara, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I giallorossi della Roma battono 1-0 i padroni di casa del Sassuolo. Nella ripresa spreca Pinamonti, palo di Pellegrini e doppia chance per Wesley e Celik.

Il tabellino

Sassuolo-Roma: 0-1
Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna (dal 39’ Candé), Doig; Thorstvedt (dal 60’ Vranckx), Matic, Koné (dall'81' Laurienté); Berardi (dal 60’ Volpato), Pinamonti, Fadera (dall'81' Cheddira). All.: Grosso
Roma: Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley (dall'87' Rensch), Koné, Cristante (dal 66’ Pellegrini), El Aynaoui, Tsimikas (dal 46’ Hermoso); Bailey (dal 50’ Dovbyk), Dybala (dal 66’ Soulé). All.: Gasperini
Marcatori: 16’ Dybala (R)
Ammoniti: Thorstvedt (S), Doig (S), Volpato (S); Mancini (R), Hermoso (R)
Arbitro: Manganiello

