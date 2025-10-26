Carpi, che batosta contro il Gubbio: sconfitta casalinga per 3 a 0

Brutta sconfitta interna ieri per il Carpi, che, nell'undicesima giornata del Girone B di Serie C, è stato sconfitto per 3 a 0 dal Gubbio. Per gli umbri a segno Carraro, La Mantia e Djankapata, nel Carpi espulso Zagnoni.
Martedì sera Carpi di nuovo in campo in Coppa Italia contro l'Union Brescia: in caso di parità si andrà direttamente i rigori.
TabellinoAC Carpi vs Gubbio 0-3 (0-2)
Reti: 6′ Carraro (G), 14′ La Mantia (G), 67′ Djankpata (G)
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli (dal 46′ Lombardi), Rossini; Cecotti (dall’83’ Pitti), Figoli, Rosetti (dal 46′ Amayah), Rigo (dal 46′ Tcheuna); Stanzani, Arcopinto (dal 46′ Mahrani); Cortesi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Verza, Visani, Pietra, Sall. All. Cassani
Gubbio (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini (dal 70′ Baroncelli), Di Bitonto (dal 27′ Fazzi); Zallu, Carraro, Djankpata (dall’83’ Costa), Tentardini (dal 70′ Podda); Hraiech; Minta, La Mantia (dal 70′ Ghirardello). A disposizione: Krapikas, Tomasella, Conti, Niang, Di Massimo, Mancini. All. Di Carlo
Arbitro: Sig. Kovacevic sez. Arco Riva/ Assistenti: Palermo – Scipione/ 4° Ufficiale Sig. Iacobellis (Pisa)/ Operatore FVS Sig. Mastrosimone (Rimini)
Ammoniti: Rosetti (C), Panelli (C), Lombardi (C), Podda (G)
Espulsi: Zagnoni (C)
Recupero: 5’ p.t.; 3’ s.t.