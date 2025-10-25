Serie D, trasferta piena di insidie per la Cittadella a Coriano

Trasferta nel Riminese per la Cittadella domani (domenica inizio ore 15) contro la neopromossa Tropical Coriano.

'Partita difficile, affrontiamo un Coriano reduce due vittorie e un pareggio. Noi nelle ultime tre trasferte non abbiamo fatto bene, dobbiamo ripetere la prova di Correggio' - afferma mister Mattia Gori (Cittadella).

La matricola Tropical Coriano, dopo otto giornate, ha nove punti ed è tredicesima in classifica nel girone D di Serie D: 'Ci mancano almeno due o tre punti in più – rileva l’allenatore Massimo Scardovi – soprattutto perché col Tuttocuoio ci siamo fatti raggiungere oltre il 90esimo per una disattenzione e col Sant’Angelo abbiamo addirittura perso sempre per un gol nel finale dopo aver fatto una bella prestazione. D’altra parte eravamo preparati a dover affrontare delle difficoltà, siamo consapevoli che la salvezza ce la dobbiamo conquistare con il massimo impegno in ogni partita. In questo momento siamo reduci da una vittoria a Crema e un buon pareggio con la Pro Sesto, dobbiamo dare continuità ai risultati. La Cittadella è una buona squadra con diversi giocatori importanti e in avanti dispone di tre attaccanti molto insidiosi come Caprioni, Formato e Sala. Ha iniziato bene poi ha avuto dei passaggi a vuoto. Abbiamo visto le immagini di alcune partite, ci siamo preparati bene e dovremo essere bravi a sfruttare le loro mancanze. Come sempre daremo il massimo'.

Matteo Pierotti

