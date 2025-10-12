Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cittadella Vis Modena, ancora una sconfitta: col Pro Sesto finisce 2 a 0

E' la terza sconfitta di fila per la squadra di Gori che resta fermo a 9 punti nella parte bassa della classifica

La sfida tra Pro Sesto e Cittadella Vis Modena al Breda di Sesto San Giovanni, termina 2-0 per i padroni di casa. La prima grande occasione della partita è per i padroni di casa. Bel cross dalla sinistra, la palla attraversa tutta l’area di rigore, si avventa Altomonte che, di testa, sotto misura manda la palla fuori. Ci prova Morello da posizione interessante, tentativo che termina abbondantemente fuori. Dodaro calcia dalla distanza, Bonigini si accartoccia e para bene. Manicone, attaccante della Pro Sesto, tenta la mezza girata al limite dell’area di rigore ma il tentativo termina di poco a lato, deviato, palla in corner. Palla gol ancora sui piedi dei giocatori della squadra allenata da Angellotti, traversone dalla sinistra, Manicone si avvita e colpisce il pallone in rovesciata, lo spettacolare tentativo termina di poco a lato. Dopo pochi istanti è il Cittadella ad andare vicino al pari con Formato, il bomber dimostra di essere un vero rapace d’area quando si avventa su una palla che pareva innocua, incornata, portiere avversario respinge in tuffo. La Pro Sesto passa in vantaggio con Clerici che realizza la rete dell’1-0 in favore dei ragazzi della compagine lombarda.
Termina il primo tempo al “Breda” di Sesto San Giovanni con i padroni di casa in minimo vantaggio. Morello si trova a tu per tu con il portiere quando Montesano in scivolata gli sporca, quel tanto che basta, il pallone sventando il pericolo e mandando la palla in corner. La Pro raddoppia con Alex Pedone che batte Anino e timbra il 2-0 in favore dei padroni di casa. Dopo quattro minuti di recupero, l’arbitro pone fine alla contesa, Pro Sesto batte Cittadella Vis Modena 2-0. E' la terza sconfitta di fila per la squadra di Gori che resta fermo a 9 punti nella parte bassa della classifica.

Il tabellino

PRO SESTO 2
CITTADELLA VIS MODENA 0
Pro Sesto: Bonigini, Anghileri, Meriggi (40’st Valota), Pedone, Mapelli, Montesano, Stefanoni (35’st Chiricallo), Maspero, Manicone (17’st Banfi), Clerici (19’st Maffioletti), Altomonte (11’st Abruzzese). A disposizione: Lovato, Bortolato, Borgo, Banfi, Rastelli. All. Angellotti
Cittadella Vis Modena: Anino; Stopelli, Boccaccini, Carretti (38’st Rovatti); Manzotti (8’st Camara), Dodaro, Mandelli (45’st Teresi), Marchetti (11’st Carrozza), Sardella; Formato, Morello (17’st Sala). A disposizione: Celenza, Teresi, Orlandi, Rovatti, Sala, Barozzini, Berziga. All. Gori
Arbitro: Cerqua di Trieste
Ammoniti: Boccaccini, Meriggi, Pedone, Dodaro, Carretti
Reti: 34’pt Clerici, 28’st Pedone
Note: 1 minuto di recupero primo tempo, 4 minuti di recupero secondo tempo
