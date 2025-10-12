Cittadella Vis Modena, ancora una sconfitta: col Pro Sesto finisce 2 a 0

Termina il primo tempo al “Breda” di Sesto San Giovanni con i padroni di casa in minimo vantaggio. Morello si trova a tu per tu con il portiere quando Montesano in scivolata gli sporca, quel tanto che basta, il pallone sventando il pericolo e mandando la palla in corner. La Pro raddoppia con Alex Pedone che batte Anino e timbra il 2-0 in favore dei padroni di casa. Dopo quattro minuti di recupero, l’arbitro pone fine alla contesa, Pro Sesto batte Cittadella Vis Modena 2-0. E' la terza sconfitta di fila per la squadra di Gori che resta fermo a 9 punti nella parte bassa della classifica.
Il tabellinoPRO SESTO 2
CITTADELLA VIS MODENA 0
Pro Sesto: Bonigini, Anghileri, Meriggi (40’st Valota), Pedone, Mapelli, Montesano, Stefanoni (35’st Chiricallo), Maspero, Manicone (17’st Banfi), Clerici (19’st Maffioletti), Altomonte (11’st Abruzzese). A disposizione: Lovato, Bortolato, Borgo, Banfi, Rastelli. All. Angellotti
Cittadella Vis Modena: Anino; Stopelli, Boccaccini, Carretti (38’st Rovatti); Manzotti (8’st Camara), Dodaro, Mandelli (45’st Teresi), Marchetti (11’st Carrozza), Sardella; Formato, Morello (17’st Sala). A disposizione: Celenza, Teresi, Orlandi, Rovatti, Sala, Barozzini, Berziga. All. Gori
Arbitro: Cerqua di Trieste
Ammoniti: Boccaccini, Meriggi, Pedone, Dodaro, Carretti
Reti: 34’pt Clerici, 28’st Pedone
Note: 1 minuto di recupero primo tempo, 4 minuti di recupero secondo tempo