Modena - Pescara: parziale 2-1

Allo stadio Braglia un'altra gara con pubblico delle grandi occasioni. Circa 11.000 i tifosi totali, di cui più di 1000 nel settore ospiti.



Dopo 25 minuti avari di emozioni e di fatto senza tiri in porta, due grandi occasioni gol per il Modena in un solo minuto.



Zampano riceve un cross di Zanimacchia che Senza esitare tira. Il portiere avversario respinge il pallone intercettato da Cauz. Tito e sfera sopra la traversa. Siano al 27'. Il Modena ci riprova subito dopo con Gliozzi servito da Zampano. Tiro dal limite dell'area, sopra la traversa. Tiro sprecato al termine di una azione che merita comunque l'applauso della curva Montagnani dal limite del tutto esaurito.



Non è nemmeno scattata la mezz'ora che arriva la doccia fredda per il Modena. Il primo tiro in porta degli avversari gonfia la rete alle spalle di Chichizzola. Un rasoterra del classe 2001 Giacomo Olzer porta in vantaggio il Pescara. Modena nello spogliatoio in svantaggio



Nalla ripresa i gialloblù partono forte e ribaltano il risultato in 13 minuti. Da un contatto in area su Sersanti, che finisce a terra, genera un episodio da valutare al Var. L'arbitro decreta il rigore trasformato da Gliozzi.

Pareggio del Modena! Gliozzi, dal dischetto, spiazza Desplanches e fa 1-1!

Passano 2 minuti e il Modena passa in vantaggio. Sersanti salta più alto di tutti, intercetta la palla da calcio d'angolo e di testa segna.

La formazione iniziale