'Minori stranieri non accompagnati: Governo Meloni nasconde gli arrivi e taglia brutalmente i fondi'

'In tutti i settori, dal trasporto pubblico alla sanità, il Governo Meloni taglia i fondi a enti locali e Regioni poi - con i loro esponenti locali e nazionali - ci accusano dei problemi e dei disservizi. La misura è colma, e per quanto riguarda i “minori stranieri non accompagnati” siamo ben oltre il livello di guardia. È un costante scaricabarile di responsabilità, anziché valorizzare le buone pratiche esistenti sul territorio per integrarle con diritto e doveri, regole e giustizia. Il Governo Meloni ha destinato all’Emilia-Romagna 1362 minori stranieri non accompagnati, circa il 9% del totale nazionale. Nella sola Modena sono 126'. Il consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli (Pd) ha presentato un’interrogazione relativa alla questione dei minori stranieri non accompagnati, e in particolare a un ulteriore taglio del Governo dei rimborsi per le relative spese sostenute dagli enti locali.'Tengono nascosti gli arrivi, che in realtà sono in aumento. Tali numeri confermano che l’immigrazione, e in particolare la tutela dei minori, costituisce un fenomeno strutturale che richiede risposte sistemiche, adeguate e non emergenziali. A fronte di questo, la Prefettura di Modena ha comunicato in una riunione che per gli anni 2025 e 2026 saranno coperte solo il 35% delle spese effettivamente sostenute dagli enti locali, e senza alcuna certezza circa il pagamento degli arretrati.Per questo ho presentato una interrogazione chiedendo alla Giunta regionale “se sia a conoscenza dell’entità precisa dei mancati rimborsi ai Comuni emiliano-romagnoli per la gestione dei msna negli ultimi esercizi e quale sia il quadro aggiornato delle somme effettivamente trasferite rispetto a quelle spettanti, e quali iniziative intenda assumere presso il Governo e il Ministero dell’Interno affinché siano rispettati integralmente gli impegni previsti dalla normativa, anche a tutela degli equilibri finanziari degli Enti Locali”. Il rischio concreto è che tali somme restino a carico dei bilanci comunali, compromettendo la qualità dei servizi locali e costringendo i Comuni a ridurre interventi essenziali per le comunità. Il Governo nazionale vuole l’insicurezza per guadagnare qualche voto sulle spalle dei cittadini? Io temo di sì. A Gorizia il Ministro dell’Interno Piantedosi aveva affermato pochi giorni fa “Abbiamo già i soldi, li metteremo a disposizione per i rimborsi dei Comuni”, rassicurando i Sindaci sul fatto che sarebbero state garantite le coperture necessarie per i minori stranieri non accompagnati. E invece quelle risorse non ci sono. Il Governo Meloni sta fallendo sotto tanti profili, quello più clamoroso è il versante della sicurezza'.