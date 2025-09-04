'Quali controlli e verifiche sono stati effettuati dal Comune di Modena e da Modenamoremio sulla documentazione presentata per l’installazione della ruota panoramica? Quali garanzie erano previste nel contratto stipulato con il gestore dell’attrazione? Sono state avviate azioni per la tutela dell’Ente? Quali iniziative l’Amministrazione comunale intende assumere per accertare eventuali responsabilità e per garantire massima trasparenza nei confronti della cittadinanza?' A porre queste domande sul tema della chiusura della Ruota panoramica di Modena da parte della Procura di Torino è, con una interrogazione ad hoc, il consigliere di Modena Civica, Katia Parisi.
'La Procura della Repubblica di Torino ha disposto il sequestro della documentazione, rilevando che la ruota era priva di regolare revisione e dotata di targhetta identificativa fittizia - spiega la Parisi -. Secondo quanto riportato dalla stampa, il Comune di Modena e Modenamoremio sarebbero parti lese, in quanto la documentazione irregolare era stata rilasciata da un Comune piemontese, ma la notizia, oltre a destare preoccupazione per la sicurezza dei cittadini, rischia di danneggiare l’immagine della città e delle istituzioni coinvolte. La sicurezza dei cittadini e la trasparenza degli atti amministrativi devono rappresentare una priorità assoluta e occorre capire quali siano state le verifiche preventive effettuate dal Comune di Modena e da Modenamoremio prima dell’installazione dell’attrazione, e come si intenda garantire per il futuro che episodi simili non si ripetano'.
'Modena, ruota panoramica chiusa da Procura di Torino: che controlli ha fatto Modenamoremio?'
'Il caso, oltre a destare preoccupazione per la sicurezza dei cittadini, rischia di danneggiare l’immagine della città e delle istituzioni coinvolte'
'Quali controlli e verifiche sono stati effettuati dal Comune di Modena e da Modenamoremio sulla documentazione presentata per l’installazione della ruota panoramica? Quali garanzie erano previste nel contratto stipulato con il gestore dell’attrazione? Sono state avviate azioni per la tutela dell’Ente? Quali iniziative l’Amministrazione comunale intende assumere per accertare eventuali responsabilità e per garantire massima trasparenza nei confronti della cittadinanza?' A porre queste domande sul tema della chiusura della Ruota panoramica di Modena da parte della Procura di Torino è, con una interrogazione ad hoc, il consigliere di Modena Civica, Katia Parisi.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'
Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi
'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'
'Modena, 7 mesi di lavori su Gigetto: ma per il Comune non doveva essere dismesso?'Articoli Recenti
Bottega del Tortellante di Modena: la visita del presidente de Pascale
Fdi: 'Scandalo Amo, Mezzetti denunci al Collegio sindacale i prelievi bancomat di Reggianini'
Avs difende il sindaco Righi: 'Sicurezza, Fdi prende i giro i carpigiani'
Fondi europei e scandalo Amo, Vignali e Platis (Fi): 'La Regione si chiama fuori, nessuna rendicontazione visionata'