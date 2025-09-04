'Modena, ruota panoramica chiusa da Procura di Torino: che controlli ha fatto Modenamoremio?'

'Quali controlli e verifiche sono stati effettuati dal Comune di Modena e da Modenamoremio sulla documentazione presentata per l’installazione della ruota panoramica? Quali garanzie erano previste nel contratto stipulato con il gestore dell’attrazione? Sono state avviate azioni per la tutela dell’Ente? Quali iniziative l’Amministrazione comunale intende assumere per accertare eventuali responsabilità e per garantire massima trasparenza nei confronti della cittadinanza?' A porre queste domande sul tema della chiusura della Ruota panoramica di Modena da parte della Procura di Torino è, con una interrogazione ad hoc, il consigliere di Modena Civica, Katia Parisi.

'La Procura della Repubblica di Torino ha disposto il sequestro della documentazione, rilevando che la ruota era priva di regolare revisione e dotata di targhetta identificativa fittizia - spiega la Parisi -. Secondo quanto riportato dalla stampa, il Comune di Modena e Modenamoremio sarebbero parti lese, in quanto la documentazione irregolare era stata rilasciata da un Comune piemontese, ma la notizia, oltre a destare preoccupazione per la sicurezza dei cittadini, rischia di danneggiare l’immagine della città e delle istituzioni coinvolte. La sicurezza dei cittadini e la trasparenza degli atti amministrativi devono rappresentare una priorità assoluta e occorre capire quali siano state le verifiche preventive effettuate dal Comune di Modena e da Modenamoremio prima dell’installazione dell’attrazione, e come si intenda garantire per il futuro che episodi simili non si ripetano'.

