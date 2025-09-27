'Modena, davvero è opportuna la cittadinanza al giornalista di Al Jazeera?'

'Il sindaco di Modena ha annunciato l'intenzione di proporre al consiglio comunale di conferire la cittadinanza onoraria della nostra città al caporedattore di Al Jazeera a Gaza Wael Al Dahdouh'.

Lo ricorda l'ex ministro modenese Carlo Giovanardi (Popolo e libertà).

'Purtroppo - prosegue Giovanardi - uno dei suoi figli deceduti, Hamza Al Dahdouh, faceva parte della jihad islamica con ruoli importanti ed accertati come il comando di un battaglione di terroristi responsabile del lancio di missili dal nord di Gaza verso Israele.

'Con una guerra in corso innescata dal massacro di centinaia di uomini donne e bambini ebrei il 7 di ottobre ed ostaggi israeliani morti e vivi ancora nelle mani di Hamas, vittime di una oscena trattativa per la loro restituzione, appare davvero inopportuna una scelta così radicale e divisiva. La doverosa solidarietà con i civili vittime innocenti di Gaza, più volte ribadita dal governo italiano - conclude Giovanardi - deve far valutare l'inopportunità di proposte politiche che possono assumere lo sgradevole aspetto dell'antisemitismo'.

