Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Modena, davvero è opportuna la cittadinanza al giornalista di Al Jazeera?'

'Modena, davvero è opportuna la cittadinanza al giornalista di Al Jazeera?'

Giovanardi: 'Uno dei suoi figli deceduti, Hamza Al Dahdouh, faceva parte della jihad islamica con ruoli importanti ed accertati'

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Mivebo

'Il sindaco di Modena ha annunciato l'intenzione di proporre al consiglio comunale di conferire la cittadinanza onoraria della nostra città al caporedattore di Al Jazeera a Gaza Wael Al Dahdouh'.
Lo ricorda l'ex ministro modenese Carlo Giovanardi (Popolo e libertà).
'Purtroppo - prosegue Giovanardi - uno dei suoi figli deceduti, Hamza Al Dahdouh, faceva parte della jihad islamica con ruoli importanti ed accertati come il comando di un battaglione di terroristi responsabile del lancio di missili dal nord di Gaza verso Israele.
'Con una guerra in corso innescata dal massacro di centinaia di uomini donne e bambini ebrei il 7 di ottobre ed ostaggi israeliani morti e vivi ancora nelle mani di Hamas, vittime di una oscena trattativa per la loro restituzione, appare davvero inopportuna una scelta così radicale e divisiva. La doverosa solidarietà con i civili vittime innocenti di Gaza, più volte ribadita dal governo italiano - conclude Giovanardi - deve far valutare l'inopportunità di proposte politiche che possono assumere lo sgradevole aspetto dell'antisemitismo'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Furto, minacce, armi: 14 persone denunciate dai CC in una settimana

Furto, minacce, armi: 14 persone denunciate dai CC in una settimana

Museo Civico di Modena, 82mila euro alla Fondazione Museo Egizio di Torino per affiancare la Piccinini

Museo Civico di Modena, 82mila euro alla Fondazione Museo Egizio di Torino per affiancare la Piccinini

Bici a nolo a Modena: quelle gialle piacciono

Bici a nolo a Modena: quelle gialle piacciono

'Volley Modena, l'assessore Bortolamasi forte coi deboli e debole coi forti'

'Volley Modena, l'assessore Bortolamasi forte coi deboli e debole coi forti'

Mezzetti? Un addetto al ciak

Mezzetti? Un addetto al ciak

Mezzetti è davvero diverso dal Pd? Di certo l'unica discontinuità oggi a Modena è rappresentata dal sindaco

Mezzetti è davvero diverso dal Pd? Di certo l'unica discontinuità oggi a Modena è rappresentata dal sindaco

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti 'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Caso Aimag, Pd diviso anche nelle Terre d'Argine: Novi non sottoscrive la nota congiunta

Caso Aimag, Pd diviso anche nelle Terre d'Argine: Novi non sottoscrive la nota congiunta

Aimag, i referenti Pd Terre d'Argine rilanciano: 'Serve visione strategica di lungo periodo'

Aimag, i referenti Pd Terre d'Argine rilanciano: 'Serve visione strategica di lungo periodo'

Modena, cittadinanza onoraria al capo redattore di Al Jazeera a Gaza

Modena, cittadinanza onoraria al capo redattore di Al Jazeera a Gaza

Carpi, patrocinio festa birra: Marco Di Nardo si è dimesso da consigliere di maggioranza

Carpi, patrocinio festa birra: Marco Di Nardo si è dimesso da consigliere di maggioranza