Omaggio a Piercamillo Beccaria a 31 anni dalla sua scomparsa

Omaggio a Piercamillo Beccaria a 31 anni dalla sua scomparsa

Fu sindaco di Modena dal 1992 al 1994, e in precedenza consigliere comunale e assessore all’Urbanistica. Cerimonia al cimitero di San Cataldo

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha deposto come omaggio della città una cesta di fiori con un nastro giallo e blu e con la scritta “Comune di Modena” alla tomba di Pier Camillo Beccaria, al cimitero di San Cataldo, nel 31° anniversario della scomparsa che ricorre oggi, domenica 28 settembre.
Beccaria fu sindaco di Modena tra il 1992 e il 1994. Alla cerimonia di commemorazione ha partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri con una delegazione di rappresentanti dell’amministrazione, oltre a familiari e amici.
Beccaria morì il 28 settembre del 1994, all’età di 49 anni. Tra il 1985 e il 1992 aveva ricoperto l’incarico di assessore all’Urbanistica, consigliere comunale del Pci dal 1980, rieletto nel 1985.

Modena, Giacobazzi contro Francesca Albanese: 'Lontana da qualunque imparzialità'

'Compagni mobilitatevi, la solidarietà a me non basta'

Modena, il verde dove non ti aspetti... Macchè degrado è antropologia visiva

Modena, bivaccano in un capannone: denunciati tre tunisini

Sanità Modena, doveroso un dibattito serio su sostenibilità del SSN

Modena, domani al Braglia arriva il Pescara

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Modena, dal primo settembre attivi tre nuovi photored

Baggiovara e Sassuolo, vent’anni dopo: l’eredità di Roberto Rubbiani nella sanità modenese

Neurofarmacologia: Modena sede di un confronto scientifico internazionale

Modena, baby gang estorce denaro e picchia studenti all'uscita del Wiligelmo

Sassuolo: la nuova Direttrice sanitaria è Giulia Ciancia

Furto, minacce, armi: 14 persone denunciate dai CC in una settimana