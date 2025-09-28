Omaggio a Piercamillo Beccaria a 31 anni dalla sua scomparsa

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha deposto come omaggio della città una cesta di fiori con un nastro giallo e blu e con la scritta “Comune di Modena” alla tomba di Pier Camillo Beccaria, al cimitero di San Cataldo, nel 31° anniversario della scomparsa che ricorre oggi, domenica 28 settembre.
Beccaria fu sindaco di Modena tra il 1992 e il 1994. Alla cerimonia di commemorazione ha partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri con una delegazione di rappresentanti dell’amministrazione, oltre a familiari e amici.
Beccaria morì il 28 settembre del 1994, all’età di 49 anni. Tra il 1985 e il 1992 aveva ricoperto l’incarico di assessore all’Urbanistica, consigliere comunale del Pci dal 1980, rieletto nel 1985.
