Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, il verde dove non ti aspetti... Macchè degrado è antropologia visiva

Modena, il verde dove non ti aspetti... Macchè degrado è antropologia visiva

Viviamo in una città che ha saputo convertire da tempo la sciatteria in tratto identitario, l’assenza di manutenzione in raffinata poetica del degrado

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri
Gentile direttore,
chi si avventura lungo via Giardini, tra marciapiedi cosparsi di erbe spontanee, cubetti di porfido divelti, buche strategicamente disposte e rattoppi d’asfalto dall’estetica informale, non corre certo il rischio di annoiarsi. L’attenzione del pedone deve rimanere vigile, è vero — ma nulla di grave: studi recenti affermano che lo slalom quotidiano tra buche e fronde ad altezza d’uomo contribuisce significativamente alla prevenzione dell’Alzheimer.
Il vero gioiello, tuttavia, è rappresentato dai cespugli spontanei che prosperano con fierezza a ridosso dei marciapiedi, proprio all’angolo tra via Giardini e la tangenziale Sud. Non che manchino altrove — la città, anzi, ne è cosparsa con coerente generosità — ma qui, nel crocevia più battuto di Modena, si compie la massima espressione di questo esperimento di botanica urbana non autorizzata.
Per gli automobilisti, poi, l’effetto è quello di un sofisticato vedo-non vedo, una sorta di sipario verdeggiante che unisce mistero e suspense viabilistica. Mi piace definirlo: il verde dove non te lo aspetti. Una forma ibrida, a metà strada tra la land art e l’incuria elevata a pura poetica civica.
Mai mi è capitato, nelle molteplici città europee (e non) che ho visitato, di trovare un tale rispetto per le tracce del tempo e della natura.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Là dove altrove si ostinano a dilapidare denaro pubblico per rimuovere ogni segno dell’azione umana o vegetale, qui si utilizza quel denaro per scopi più elevati: celebrarne la sedimentazione, valorizzare ogni aspetto del vissuto quotidiano — il cestino divelto, il ramo caduto dall’albero — con rispetto e umiltà.
Marciapiedi perfetti, strade immacolate, cassonetti sempre svuotati? Una triste omologazione.
A Modena, invece, regna una visione più vera e profonda: la sporcizia dalle strade non si elimina, si solleva con grazia nell’atmosfera con l’uso sapiente dei soffiatori; le erbacce non si estirpano, ma si curano con quella che potremmo definire una potatura leggera — o addirittura zen — che consiste in un abbandono consapevole.
E vuoi forse che i cittadini non partecipino a questo progetto corale? Certamente sì. C’è chi li accusa di “abbandonare rifiuti”, ma è evidente che si tratti piuttosto di installazioni collettive a cielo aperto. Una lattina accartocciata, un materasso, un volantino scolorito dal sole e dalla pioggia: frammenti di vissuto urbano che raccontano storie silenziose.
È arte relazionale. È street decor. È antropologia visiva in tempo reale.
Creatività, inclusione, partecipazione, gentilezza: questa è la cifra stilistica che ci distingue.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Viviamo in una città che ha saputo convertire da tempo la sciatteria in tratto identitario, il disinteresse amministrativo in spazi d’espressione, l’assenza di manutenzione in raffinata poetica del degrado.
La smart city, con i suoi algoritmi, sensori e spazzatrici robotiche, è roba superata.
Modena ha, da diversi anni, intrapreso la strada della wild city, che persegue con fierezza e determinazione. Un modello davvero visionario, dove le azioni casuali, l’entropia e la regia discreta dell’abbandono dettano la forma.
Grazie dell’attenzione.
Adriana Cetro
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, bivaccano in un capannone: denunciati tre tunisini

Modena, bivaccano in un capannone: denunciati tre tunisini

Sanità Modena, doveroso un dibattito serio su sostenibilità del SSN

Sanità Modena, doveroso un dibattito serio su sostenibilità del SSN

Modena, domani al Braglia arriva il Pescara

Modena, domani al Braglia arriva il Pescara

Modena, baby gang estorce denaro e picchia studenti all'uscita del Wiligelmo

Modena, baby gang estorce denaro e picchia studenti all'uscita del Wiligelmo

'Modena, davvero è opportuna la cittadinanza al giornalista di Al Jazeera?'

'Modena, davvero è opportuna la cittadinanza al giornalista di Al Jazeera?'

Furto, minacce, armi: 14 persone denunciate dai CC in una settimana

Furto, minacce, armi: 14 persone denunciate dai CC in una settimana

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'

Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'

Rifiuti Modena, multata per una leggerezza mentre in città regna il degrado

Rifiuti Modena, multata per una leggerezza mentre in città regna il degrado

Modena, piazza Riccò: cantiere in completo abbandono

Modena, piazza Riccò: cantiere in completo abbandono

Carpi, risse e degrado: situazione irrecuperabile e Righi glissa

Carpi, risse e degrado: situazione irrecuperabile e Righi glissa

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Mezzetti? Un addetto al ciak

Mezzetti? Un addetto al ciak

Mezzetti è davvero diverso dal Pd? Di certo l'unica discontinuità oggi a Modena è rappresentata dal sindaco

Mezzetti è davvero diverso dal Pd? Di certo l'unica discontinuità oggi a Modena è rappresentata dal sindaco

Caro presidente Meloni, vorrei si preoccupasse davvero dei cittadini con la cura di madre

Caro presidente Meloni, vorrei si preoccupasse davvero dei cittadini con la cura di madre

Non solo Gaza: dalla Palestina all'Ucraina, fino al Sudan. Tutte guerre ugualmente esecrabili

Non solo Gaza: dalla Palestina all'Ucraina, fino al Sudan. Tutte guerre ugualmente esecrabili