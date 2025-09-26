Mezzetti è davvero diverso dal Pd? Di certo l'unica discontinuità oggi a Modena è rappresentata dal sindaco

grazie della sua lettera. In questo primo anno di giunta io credo che il sindaco Massimo Mezzetti abbia dimostrato di non avere paura ad entrare in collisione politica col sistema di potere Pd. Questo non significa che abbia risolto i problemi atavici di Modena e non significa neppure che abbia scardinato un sistema di assegnazione delle risorse pubbliche troppo spesso unilaterale e chiuso (il rinnovo di appalti senza fare gara a partire da Mediagroup ne è dimostrazione).

Gentile lettore,In tanti temi però, in modo macroscopico quello urbanistico, nei rapporti con Hera e con Seta e nella interpretazione della eredità discutibile lasciata da Giancarlo Muzzarelli, si palesa una discontinuità indiscutibile. Lo dimostra del resto la freddezza, per non dire l'ostilità, con cui il gruppo consigliare Pd e alcuni assessori (Guerzoni, Bortolamasi, la stessa Venturelli...) si rapportano col primo cittadino. E' sufficiente questo per aprire porte e finestre di una città conservatrice e ingessata? Penso sia una domanda sterile. Al momento mi pare che - a fronte di una opposizione evanescente - quella incarnata da Mezzetti sia l'unica discontinuità in campo a Modena.Giuseppe Leonelli