Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, furgone in fiamme in autostrada: nessun ferito

Modena, furgone in fiamme in autostrada: nessun ferito

Nel pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A1 al km160 corsia sud

1 minuto di lettura

I Vigili del fuoco di Modena sono intervenuti nel pomeriggio di oggi alle 15.30 per l'incendio di un furgone lungo l'autostrada A1 al km160 corsia sud. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla successiva messa in sicurezza dell'area. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul luogo dell'evento è intervenuta anche la Polizia autostradale per la gestione della viabilità e i rilievi di rito. Al momento, le operazioni di bonifica e rimozione del mezzo sono ancora in corso, con possibili rallentamenti al traffico nel tratto interessato.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Scandalo Fondazione Modena, sconcerta l'immunità alle critiche da parte dei vertici

Scandalo Fondazione Modena, sconcerta l'immunità alle critiche da parte dei vertici

Arco aortico, a Modena eseguito un nuovo intervento endovascolare di altissima complessità

Arco aortico, a Modena eseguito un nuovo intervento endovascolare di altissima complessità

Modena: tentato furto su auto in sosta, un uomo fermato

Modena: tentato furto su auto in sosta, un uomo fermato

Scandalo Fondazione Modena, possibile che nessuno nel Cdi abbia un po' di dignità?

Scandalo Fondazione Modena, possibile che nessuno nel Cdi abbia un po' di dignità?

Papilloma Virus (HPV), al via una nuova campagna di vaccinazione gratuita e a pagamento con invio di SMS

Papilloma Virus (HPV), al via una nuova campagna di vaccinazione gratuita e a pagamento con invio di SMS

Sicurezza a Modena: confronto di tre ore tra il sindaco e il comitato Modena Merita di Più

Sicurezza a Modena: confronto di tre ore tra il sindaco e il comitato Modena Merita di Più

Articoli più Letti Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Reggio Emilia, prestazione mediche private non dichiarate: arrestato primario

Reggio Emilia, prestazione mediche private non dichiarate: arrestato primario

Lutto alla Cooperativa Sociale Nazareno, è morto Cesare Paltrinieri

Lutto alla Cooperativa Sociale Nazareno, è morto Cesare Paltrinieri

Metalmeccanici Uil Modena: Rosario Romano nuovo segretario

Metalmeccanici Uil Modena: Rosario Romano nuovo segretario

Via Rep. Montefiorino: di nuovo occupati gli appartamenti sgomberati

Via Rep. Montefiorino: di nuovo occupati gli appartamenti sgomberati