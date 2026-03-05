Modena, furgone in fiamme in autostrada: nessun ferito

I Vigili del fuoco di Modena sono intervenuti nel pomeriggio di oggi alle 15.30 per l'incendio di un furgone lungo l'autostrada A1 al km160 corsia sud. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla successiva messa in sicurezza dell'area. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul luogo dell'evento è intervenuta anche la Polizia autostradale per la gestione della viabilità e i rilievi di rito. Al momento, le operazioni di bonifica e rimozione del mezzo sono ancora in corso, con possibili rallentamenti al traffico nel tratto interessato.