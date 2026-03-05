Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sicurezza a Modena, da Mezzetti scacco in due mosse: aprendo al Comitato lo depotenzia

Sicurezza a Modena, da Mezzetti scacco in due mosse: aprendo al Comitato lo depotenzia

Mezzetti ha scelto di scambiare l'accreditamento del gruppo più critico nei confronti dell'amministrazione, con la sua parziale 'istituzionalizzazione'

2 minuti di lettura
Nel merito, ovviamente, l'incontro di ieri tra il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e il Comitato Modena merita di più, poco aggiunge rispetto al tentativo di arginare il problema sicurezza in città, ma dal punto di vista politico segna una indubbia vittoria da parte del sindaco.
Ieri il primo cittadino, insieme alla sua vice Maletti, all'assessore Camporota e al comandante della polizia locale Sola, si è seduto infatti al tavolo per tre ore con il Comitato che rappresenta la vera opposizione in città. Con una minoranza guidata da Fdi ingabbiata nell'aggettivo 'responsabile', il Comitato di Mattia Meschieri è il vero pungolo rispetto all'azione di governo locale, quasi paragonabile al 'nemico interno' Pd. E' per questo che l'apertura della giunta al completo è stato un atto politico intelligente.

 

Mezzetti accogliendo in municipio l'ala più giacobina della protesta sul tema sicurezza, ha certamente dato credibilità e autorevolezza al movimento di Meschieri, ma allo stesso tempo lo ha inchiodato a una realtà che impone riflessioni che vanno ben oltre Modena.
Mezzetti ha sgombrato il campo dalla famosa retorica delle 'percezioni' e da ogni velleità di minimizzazione e ha condiviso col Comitato quanto messo in campo sia sul fronte dell'attività della polizia locale, sia sul fronte del welfare.
Davanti ai fatti i rappresentanti del Comitato hanno dovuto inevitabilmente abbandonare la strada della critica giacobina, per affrontare uno ad uno le possibili soluzioni.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Perchè un conto è fare un video per mostrare il degrado di intere fette della città, un altro è condividere le politiche concrete per porre un argine.

 

E' chiaro che da domani i rappresentati del Comitato torneranno ad indossare - giustamente - i panni degli alfieri della protesta, ma dopo questo incontro, dopo la condivisione degli strumenti istituzionali per inquadrare il problema, ogni ragionamento dovrà tenere conto della complessità.
Insomma un bagno di concretezza che certamente aiuta a crescere anche il Comitato, ma che indubbiamente - come ogni presa d'atto della complessità - lo depotenzia in termini di critica dura e pura. Mezzetti ne era perfettamente consapevole e ha scelto di scambiare l'accreditamento del gruppo più critico nei confronti dell'amministrazione, con la sua parziale 'istituzionalizzazione'. Un baratto che Giancarlo Muzzarelli, ad esempio, aveva sempre rifiutato e che - oltre a dare gambe alla parola altrimenti vuota 'ascolto' - potrebbe rappresentare una scommessa vincente per l'attuale sindaco.
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, furgone in fiamme in autostrada: nessun ferito

Modena, furgone in fiamme in autostrada: nessun ferito

Scandalo Fondazione Modena, sconcerta l'immunità alle critiche da parte dei vertici

Scandalo Fondazione Modena, sconcerta l'immunità alle critiche da parte dei vertici

Arco aortico, a Modena eseguito un nuovo intervento endovascolare di altissima complessità

Arco aortico, a Modena eseguito un nuovo intervento endovascolare di altissima complessità

Modena: tentato furto su auto in sosta, un uomo fermato

Modena: tentato furto su auto in sosta, un uomo fermato

Scandalo Fondazione Modena, possibile che nessuno nel Cdi abbia un po' di dignità?

Scandalo Fondazione Modena, possibile che nessuno nel Cdi abbia un po' di dignità?

Papilloma Virus (HPV), al via una nuova campagna di vaccinazione gratuita e a pagamento con invio di SMS

Papilloma Virus (HPV), al via una nuova campagna di vaccinazione gratuita e a pagamento con invio di SMS

Articoli più Letti Venti euro trattati come carta straccia: l'intollerabile 'ciao poveri' del presidente della Fondazione di Modena

Venti euro trattati come carta straccia: l'intollerabile 'ciao poveri' del presidente della Fondazione di Modena

Scandalo Fondazione di Modena, Tiezzi: 'Se rubano 20 euro dal mio conto corrente non me ne accorgo'

Scandalo Fondazione di Modena, Tiezzi: 'Se rubano 20 euro dal mio conto corrente non me ne accorgo'

Aimag scopre di avere conti positivi: il baratro per spalancare le porte ad Hera non esisteva

Aimag scopre di avere conti positivi: il baratro per spalancare le porte ad Hera non esisteva

Scandalo Amo, Bosi ottiene che gli ex vertici paghino l'ammanco. In Fondazione tutto tace: confusione Fdi

Scandalo Amo, Bosi ottiene che gli ex vertici paghino l'ammanco. In Fondazione tutto tace: confusione Fdi

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Scandalo Fondazione Modena, dal decano Ballestrazzi lezione all'opposizione: 'Tiezzi se ne deve andare'

Scandalo Fondazione Modena, dal decano Ballestrazzi lezione all'opposizione: 'Tiezzi se ne deve andare'

Modena, il duello da don Chisciotte del sindaco Mezzetti contro il moloch Pd

Modena, il duello da don Chisciotte del sindaco Mezzetti contro il moloch Pd

Scandalo Fondazione Modena, senza azione di responsabilità si certifica che va tutto bene così e può ricapitare

Scandalo Fondazione Modena, senza azione di responsabilità si certifica che va tutto bene così e può ricapitare

Trasporto pubblico, nel nulla di fatto di ieri Mezzetti segna un punto rispetto all'asse Baruffi-Priolo-De Pascale

Trasporto pubblico, nel nulla di fatto di ieri Mezzetti segna un punto rispetto all'asse Baruffi-Priolo-De Pascale