Il sindaco al supermercato: una scena semplice che fa riflettere

Gentile Direttore,questa mattina, durante la mia solita spesa del sabato in un supermercato cittadino, mi è capitato un episodio che voglio condividere perché, nella sua semplicità, mi ha fatto riflettere. Mi sono imbattuto nel Sindaco, carrello alla mano, insieme a sua moglie. Può sembrare una cosa banale, lo so. In fondo il Sindaco è un cittadino come tutti noi. Però, in sincerità, non è così frequente vedere il primo cittadino fare la spesa tra gli scaffali, in fila alla cassa, con il carrello mezzo pieno come chiunque altro.Devo dire che mi ha fatto piacere. L’ho osservato per un attimo, senza disturbare ovviamente e mi ha colpito la normalità della scena. Anzi, mi permetto una nota simpatica: mi è sembrato anche appena un po’ annoiato, come spesso accade ai mariti in attesa mentre la moglie sceglie con attenzione cosa mettere nel carrello. Una scena familiare, insomma. E forse proprio per questo bella.Vedere il Sindaco in mezzo alla gente, senza formalità, senza fascia tricolore, mi ha dato una sensazione di vicinanza. Perché un conto è parlare di caro vita, di prezzi che aumentano, di famiglie in difficoltà; un altro è trovarsi davanti allo scaffale dell’olio o della pasta e rendersi conto concretamente di quanto costano oggi i prodotti di uso quotidiano.Proprio oggi, ad esempio, in quel supermercato c’erano sconti importanti e infatti c’era il pienone.Tante persone attente alle offerte, che controllavano i prezzi, confrontavano, facevano due conti. Anche in una realtà come quella modenese, che viene considerata ricca e solida, si percepisce chiaramente che l’attenzione alla spesa è diventata una necessità per molti.Credo che vedere con i propri occhi queste dinamiche possa solo aiutare chi amministra. Non per fare populismo o passerelle, ma per comprendere davvero, nella quotidianità, cosa significhi per una famiglia arrivare a fine mese, scegliere un prodotto in offerta invece di un altro, fare i conti con il carrello che si riempie ma il portafoglio che si svuota in fretta.Non voglio farla troppo lunga, ma sentivo il desiderio di condividere questa sensazione. È stata una scena semplice, quasi ordinaria, ma mi ha fatto sentire il primo cittadino più vicino, più 'umano', più parte della comunità che amministra.La ringrazio e auguro a Lei e a tutta la redazione un buon lavoroCordiali salutiLettera firmata