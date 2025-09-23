Non solo Gaza: dalla Palestina all'Ucraina, fino al Sudan. Tutte guerre ugualmente esecrabili
Non riesco a trovare elementi che giustifichino per quali manifestare e quali ignorare
sono delusa di dover constatare la scarsa capacità di comprensione di un testo e anche dell’insensibilità di cognizione della differenza che comporta l’abito istituzionale o quello privato, come evidenziato da molti dei commenti che ha suscitato il mio intervento al richiamo al Sindaco di aver espresso su un palco inappropriato la propria posizione politica sulla tragedia di Gaza.
Trovo molto interessante il suo intervento, Leonelli, nel quale sottoscrive le parole del Sindaco che ritiene superiori ad ogni vincolo o regola, anche, di opportunità istituzionale, però quando afferma “pur nella nebulosa che accompagna sempre la parola stessa verità”, lei apre uno spiraglio seppure sottilissimo al dubbio, che per me, sarà per deformazione professionale, invece è grande, prevalente e condizionante.
Parto da lontano, dalla guerra in Ucraina, dove ogni giorno il popolo ucraino è sottoposto a martellanti bombardamenti da parte della “nazione straniera” che tre anni fa lo ha invaso. Lascio torti e ragioni, ma ogni giorno muoiono civili, donne, bambini e il tutto sembra essere una cosa normale, forse perché avviene in un contesto di guerra che definirei “tradizionale”, solito, conosciuto, con due eserciti che si affrontano e con bombardamenti quotidiani sulla popolazione civile per seminare la paura e il panico.
Sinceramente mi trovo sopraffatta dal dubbio. L’unica cosa certa che sento nel mio profondo è la commozione e il dolore di fronte a tutti i morti causati dalle assurde e inutili guerre in Palestina, in Ucraina, in Sudan e nei tanti altri Paesi dove ogni giorno migliaia di vite umane vengono spezzate dal furore e dall’odio. Per me sono tutte guerre ugualmente esecrabili, da contestare e da fermare, non riesco a trovare elementi che giustifichino per quali manifestare e quali ignorare.
Maria Grazia Modena, consigliere comunale e capogruppo della Lista Civica “Modena X Modena”
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'
Modena, piazza Riccò: cantiere in completo abbandono
Carpi, risse e degrado: situazione irrecuperabile e Righi glissa
Modena, velox in tangenziale perchè il Comune continua a usarlo? Multato per 2 km/h oltre il limiteArticoli Recenti
Banca San Felice, lascia il presidente dell'associazione Amici della sanfelice
Aborto, pregare davanti all'ospedale non è manifestazione politica, ma è atto lodevole
Bastiglia, sporcizia e degrado nei parchi e al cimitero situazione fuori controllo
Moschea a Sassuolo, l'abusato concetto di inclusività