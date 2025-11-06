Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, via Vaciglio al buio da giorni: da Hera rimpallo di responsabilità

Hera afferma che non è di sua competenza rinviando all'impresa costruttrice e anche l'impresa dice che non è più un tema di sua competenza

Vorremmo esprimere il profondo disagio che come residenti del comparto che va da via Vaciglio a via Morane stiamo provando da alcuni giorni. Da domenica dobbiamo fare i conti con la mancanza di illuminazione delle vie del comparto. Diversi residenti hanno inviato segnalazioni per la situazione senza trovare risposte positive. Hera afferma che non è di sua competenza rinviando all'impresa costruttrice, l'impresa dice che non è più un tema di sua competenza avendo già passato la viabilità e il parchetto attrezzato attiguo, al Comune. In quattro giorni non siamo arrivati a niente e le strade sono al buio con pregiudizio della sicurezza, le palazzine non hanno recinzioni, le piste ciclabili/pedonali sono discretamente frequentate e gli attraversamenti diventano pericolosi.

La pazienza e la comprensione sono al lumicino.

Claudio Zoboli - presidente pro tempore del Comitato Inquilini Parco Estense

