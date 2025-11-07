Domenica c'è la CorriMutina: attenzione a chiusure e divieti
La corsa podistica non competitiva giunta alla settima edizione e aperta a tutti gli appassionati del mondo sportivo di base, alle famiglie e agli studenti
La CorriMutina partirà alle 9.30, da via Emilia centro, e si svilupperà sulle distanze dei 4, 9 e 12 chilometri. Per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica lungo i percorsi saranno attivate le deviazioni e sospensioni alla circolazione stradale durante il passaggio dei podisti nella fascia oraria dalle 8.30 alle 12.30. I mezzi potranno però spostarsi sulle corsie per bus e taxi di viale Vittorio Veneto e di viale Molza. Anche il trasporto pubblico locale subirà variazioni di percorso, per informazioni www.setaweb.it.
In particolare, i percorsi interesseranno le seguenti strade: via Emilia centro angolo via Farini, corso Canalgrande, corso Accademia, via 3 Febbraio, corso Cavour, corso Vittorio Emanule, piazzale Natale Bruni, viale Caduti in Guerra, viale Martiri della Libertà, viale delle Rimenbranze, piazzale Risorgimento, corso Canalchiaro, piazza Grande, corso Duomo, via Emilia Centro, via San Carlo, via Castellaro, piazza Grande, largo S.
Organizzata da un comitato che mobilita centinaia di volontari e vede riuniti gli enti di promozione sportiva Aics, Csi e Uisp, Croce rossa italiana e Modenacorre.it, portale web di riferimento per la corsa a Modena e Reggio Emilia, con la collaborazione di Atletica Ghirlandina e Podistica Interforze, la CorriModena, divenuta dal 2017 CorriMutina, da oltre quarant’anni porta sulle strade di Modena migliaia di “runners” di ogni livello, studenti e cittadini di ogni età.
