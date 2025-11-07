Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Domenica c'è la CorriMutina: attenzione a chiusure e divieti

La corsa podistica non competitiva giunta alla settima edizione e aperta a tutti gli appassionati del mondo sportivo di base, alle famiglie e agli studenti

La corsa podistica non competitiva giunta alla settima edizione e aperta a tutti gli appassionati del mondo sportivo di base, alle famiglie e soprattutto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
La CorriMutina partirà alle 9.30, da via Emilia centro, e si svilupperà sulle distanze dei 4, 9 e 12 chilometri. Per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica lungo i percorsi saranno attivate le deviazioni e sospensioni alla circolazione stradale durante il passaggio dei podisti nella fascia oraria dalle 8.30 alle 12.30. I mezzi potranno però spostarsi sulle corsie per bus e taxi di viale Vittorio Veneto e di viale Molza. Anche il trasporto pubblico locale subirà variazioni di percorso, per informazioni www.setaweb.it.
 

In particolare, i percorsi interesseranno le seguenti strade: via Emilia centro angolo via Farini, corso Canalgrande, corso Accademia, via 3 Febbraio, corso Cavour, corso Vittorio Emanule, piazzale Natale Bruni, viale Caduti in Guerra, viale Martiri della Libertà, viale delle Rimenbranze, piazzale Risorgimento, corso Canalchiaro, piazza Grande, corso Duomo, via Emilia Centro, via San Carlo, via Castellaro, piazza Grande, largo S.
Agostino, via Berengario, via Bono da Nonantola, ingresso Novi Sad a destra, anello Novi Sad fino all’altezza delle Tribune, attraversamento viale Monte Kosica, ciclabile via Dogali, viale Montecuccoli, ciclabile direzione sottopassaggio Cialdini, ciclabile via Razzaboni direzione Porta Nord, via Pico della Mirandola, ciclabile fino alla rotonda con via Montessori, via Fanti direzione strada Attiraglio, via Montalcini, strada Attiraglio, via Montessori ciclabile, via Finzi ciclabile, via Masserenti, attraversamento via Del Mercato, Via del Mercato direzione viale Gramsci su pedonale, viale Gramsci pedonale direzione via Buozzi, via Buozzi pedonale, via Miglioli, ingresso Parco XXII Aprile ciclabile esterna sinistra, ciclabile parco fino a incrocio con via Due Canali sud, via Spaccini ciclabile, via Nonantolana, via Mazzoni cavalcavia direzione centro, attraversamento viale Crispi (Natale Bruni), viale Vittorio Emanuele ciclabile, corso Cavour, via Tre Febbraio, piazza Roma, via Farini, via Emilia Centro, corso Duomo, piazza Grande.
 

Organizzata da un comitato che mobilita centinaia di volontari e vede riuniti gli enti di promozione sportiva Aics, Csi e Uisp, Croce rossa italiana e Modenacorre.it, portale web di riferimento per la corsa a Modena e Reggio Emilia, con la collaborazione di Atletica Ghirlandina e Podistica Interforze, la CorriModena, divenuta dal 2017 CorriMutina, da oltre quarant’anni porta sulle strade di Modena migliaia di “runners” di ogni livello, studenti e cittadini di ogni età.
L’iniziativa, che promuove sani stili di vita e attività sportiva, ora riconosciuta anche nella Carta Costituzionale, ha il patrocinio delle amministrazioni comunale e provinciale e del comitato regionale del Coni, si avvale della collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale e ha il sostegno della Fondazione di Modena e di Avis Modena, oltre che di diverse realtà del mondo produttivo e culturale modenese.
