Che bella Modena, dove chi delinque viene compreso, ascoltato, accolto...
Io sono nato in paese arabo e ci ho vissuto per alcuni decenni, pensare che in quei paesi chi delinque ha una paura maledetta di essere beccato
Buongiorno direttore. Sono un suo fedelissimo lettore e vivo a Modena da oltre trent’anni. Provengo da una grande città del nord e una delle prime cose positive che mi hanno colpito arrivando qui è stato di vedere in piena via Emilia delle auto parcheggiate con la radio inserita nell’apposito vano (allora non c’erano le radio di serie sulle auto come optional) a volte persino con il finestrino abbassato. Sono passati tanti anni e le cose sono cambiate, assistendo man mano all’immigrazione nella nostra città di molti extra comunitari; devo dire che i primi anni - forse anche perché erano ancora pochi - queste persone non hanno causato nessun problema.
I problemi sono arrivati dopo a causa del fortissimo numero di questi soggetti, probabilmente male accolti dalla comunità locale. Ciò, nonostante i lodevoli sforzi da parte del PD per accoglierli al fine di integrarli. In questo senso molti esponenti politici anche di punta hanno cercato di far capire ai cittadini italiani che si tratta di persone con gli stessi diritti. Alla fine il clima è diventato di insofferenza, al punto da creare una psicosi ingiustificata e generalizzata.
Le cronache locali riportano spesso di giudici comprensivi che si rendono conto che la vita da immigrato non è facile, manifestando una giustificata indulgenza nei confronti di questi elementi, spesso definiti con l’appellativo dispregiativo di maranza. Alla fine, come cercano di farci capire alcune personalità politiche locali, si tratta di persone che hanno subìto traumi, a volte importanti, a causa del fatto di essere stati strappati dalle loro terre di origine, anche se non direttamente ma comunque sicuramente da parte dei loro antenati. Si tratta pertanto di un fatto culturale che siamo noi italiani a rifiutare. È ovvio che alla fine qualche piccolo episodio di intolleranza a questo stato di cose può capitare, a furia di sentirsi pesantemente rifiutati. Le parole d’ordine sono pertanto “pazienza”, “comprensione”, “tolleranza” e persino aggiungerei “accettazione”.
Vede direttore, io sono nato in paese arabo e ci ho vissuto per alcuni decenni. Ecco, una cosa che mi ha sempre scioccato è la poca umanità con cui chi sbaglia viene trattato, e Le posso dire che in quei paesi chi delinque ha una paura maledetta di essere beccato, oserei dire a ragion veduta.
Direttore, in separata sede Le comunico la mia identità perché preferirei, visto l’argomento, apparire in modo anonimo. Grazie per l’ospitalità e per avermi consentito di manifestare pubblicamente umanità, comprensione e indulgenza verso chi trasgredisce a volte pure involontariamente.
Lettera firmata
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, il green senza logica: in via Araldi si tagliano alberi per dar spazio a pergolati fotovoltaici
Corteo Pro-Pal a Modena, chi ha bloccato la tangenziale deve autodenunciarsi
Modena, perchè il sindaco non condanna il blocco squadrista della tangenziale?
Allarme sicurezza a Modena, sbagliato il silenzio del sindaco
Modena, via Cardarelli: perdita d'acqua da mesi. Hera non risolve
Caro sindaco, educare all’amore non è compito della scuola ma della famiglia
Modena, mio figlio multato nonostante l'abbonamento valido prepagato: non lo aveva obliterato
Caro Barbari, la Roccella ha perfettamente ragione: ecco perchè