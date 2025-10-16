Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Caro sindaco, educare all’amore non è compito della scuola ma della famiglia

Caro sindaco, educare all’amore non è compito della scuola ma della famiglia

Educare all’amore è un compito altissimo, ma non può essere delegato

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri
In un recente intervento, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha criticato duramente l’emendamento approvato in Commissione Scuola della Camera, che vieterebbe i programmi di educazione affettiva nelle scuole elementari e medie, permettendoli alle superiori solo con il consenso dei genitori.
Secondo Mezzetti, si tratterebbe di una misura “oscurantista”, che cancellerebbe esperienze positive e renderebbe l’Italia ancora più arretrata sul piano educativo e della prevenzione della violenza di genere.
 

Ma da genitore modenese, credo che la questione meriti una riflessione più profonda e meno ideologica.
 

L’amore non si insegna, si vive. L’amore — come la fede — non si insegna con un corso o un laboratorio.
Si trasmette attraverso l’esempio, il modo in cui un adulto vive il rispetto, la responsabilità, la dedizione, la fedeltà.
A Modena ci sono le Piccole Sorelle di Gesù Lavoratore: non “insegnano” la fede, la trasmettono, perché brillano di luce propria.
Allo stesso modo, un genitore deve essere testimone d’amore vissuto, non delegare alla scuola ciò che nasce dal proprio modo di amare e di educare.
 

Se questo manca nella famiglia, il problema non è che la scuola non lo insegna: è che nessuna istituzione potrà mai vicariare ciò che dovrebbe essere vissuto in casa.
Le domande che un genitore si pone e’ chiara: Chi insegnerà queste materie?
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Con quale formazione, con quali criteri e con quali limiti di età?
Come verranno affrontati temi complessi come identità sessuale e orientamento LGBTQ, specie con bambini e ragazzi che non hanno ancora sviluppato uno spirito critico maturo? È naturale, da genitore, voler conoscere e condividere i contenuti proposti ai propri Non si tratta di censura, ma di corresponsabilità educativa.
 

Il vero progresso è costruire insieme.
Il vero progresso non è togliere voce ai genitori, ma coinvolgerli nel percorso educativo.
Non è imporre modelli unici dall’alto, ma creare alleanze tra scuola, famiglia e comunità.
La scuola ha un ruolo fondamentale, ma la dimensione affettiva nasce da relazioni vere e quotidiane: quelle che i figli vedono in casa, nei gesti e nella coerenza dei loro genitori.
 

Educare all’amore è un compito altissimo, ma non può essere delegato.
E se la famiglia smette di essere il primo luogo dove l’amore si impara, nessuna riforma scolastica potrà colmare quel vuoto.
Un genitore modenese
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
‘Stop educazione affettiva a scuola? E’ un Governo oscurantista’

‘Stop educazione affettiva a scuola? E’ un Governo oscurantista’

Modena Volley, grande festa al PalaPanini: la nuova stagione parte tra entusiasmo e ambizione

Modena Volley, grande festa al PalaPanini: la nuova stagione parte tra entusiasmo e ambizione

'Modena, l'insicurezza dilagante è un freno per ogni tipo di attività'

'Modena, l'insicurezza dilagante è un freno per ogni tipo di attività'

Gestione Caffè del Teatro, tra le offerte presentate rispunta il nome di Corrado Faglioni

Gestione Caffè del Teatro, tra le offerte presentate rispunta il nome di Corrado Faglioni

Movida e centro storico, Giacobazzi (Fi): 'Modena ormai città violenta a prescindere'

Movida e centro storico, Giacobazzi (Fi): 'Modena ormai città violenta a prescindere'

'Modena, il centro storico non si spegne. Basta chiusure e annunci, servono soluzioni vere'

'Modena, il centro storico non si spegne. Basta chiusure e annunci, servono soluzioni vere'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Rifiuti Modena, multata per una leggerezza mentre in città regna il degrado

Rifiuti Modena, multata per una leggerezza mentre in città regna il degrado

Modena, il green senza logica: in via Araldi si tagliano alberi per dar spazio a pergolati fotovoltaici

Modena, il green senza logica: in via Araldi si tagliano alberi per dar spazio a pergolati fotovoltaici

Modena, il verde dove non ti aspetti... Macchè degrado è antropologia visiva

Modena, il verde dove non ti aspetti... Macchè degrado è antropologia visiva

Corteo Pro-Pal a Modena, chi ha bloccato la tangenziale deve autodenunciarsi

Corteo Pro-Pal a Modena, chi ha bloccato la tangenziale deve autodenunciarsi

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Modena, mio figlio multato nonostante l'abbonamento valido prepagato: non lo aveva obliterato

Modena, mio figlio multato nonostante l'abbonamento valido prepagato: non lo aveva obliterato

Caro Barbari, la Roccella ha perfettamente ragione: ecco perchè

Caro Barbari, la Roccella ha perfettamente ragione: ecco perchè

Antisemitismo, cosa c'è di poco chiaro nelle parole della Roccella?

Antisemitismo, cosa c'è di poco chiaro nelle parole della Roccella?

Chi paga realmente il biglietto dell'autobus?

Chi paga realmente il biglietto dell'autobus?