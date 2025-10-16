Caro sindaco, educare all’amore non è compito della scuola ma della famiglia
Educare all’amore è un compito altissimo, ma non può essere delegato
Secondo Mezzetti, si tratterebbe di una misura “oscurantista”, che cancellerebbe esperienze positive e renderebbe l’Italia ancora più arretrata sul piano educativo e della prevenzione della violenza di genere.
Ma da genitore modenese, credo che la questione meriti una riflessione più profonda e meno ideologica.
L’amore non si insegna, si vive. L’amore — come la fede — non si insegna con un corso o un laboratorio.
Si trasmette attraverso l’esempio, il modo in cui un adulto vive il rispetto, la responsabilità, la dedizione, la fedeltà.
A Modena ci sono le Piccole Sorelle di Gesù Lavoratore: non “insegnano” la fede, la trasmettono, perché brillano di luce propria.
Allo stesso modo, un genitore deve essere testimone d’amore vissuto, non delegare alla scuola ciò che nasce dal proprio modo di amare e di educare.
Se questo manca nella famiglia, il problema non è che la scuola non lo insegna: è che nessuna istituzione potrà mai vicariare ciò che dovrebbe essere vissuto in casa.
Le domande che un genitore si pone e’ chiara: Chi insegnerà queste materie?
Come verranno affrontati temi complessi come identità sessuale e orientamento LGBTQ, specie con bambini e ragazzi che non hanno ancora sviluppato uno spirito critico maturo? È naturale, da genitore, voler conoscere e condividere i contenuti proposti ai propri Non si tratta di censura, ma di corresponsabilità educativa.
Il vero progresso è costruire insieme.
Il vero progresso non è togliere voce ai genitori, ma coinvolgerli nel percorso educativo.
Non è imporre modelli unici dall’alto, ma creare alleanze tra scuola, famiglia e comunità.
La scuola ha un ruolo fondamentale, ma la dimensione affettiva nasce da relazioni vere e quotidiane: quelle che i figli vedono in casa, nei gesti e nella coerenza dei loro genitori.
Educare all’amore è un compito altissimo, ma non può essere delegato.
E se la famiglia smette di essere il primo luogo dove l’amore si impara, nessuna riforma scolastica potrà colmare quel vuoto.
Un genitore modenese
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Rifiuti Modena, multata per una leggerezza mentre in città regna il degrado
Modena, il green senza logica: in via Araldi si tagliano alberi per dar spazio a pergolati fotovoltaici
Modena, il verde dove non ti aspetti... Macchè degrado è antropologia visiva
Corteo Pro-Pal a Modena, chi ha bloccato la tangenziale deve autodenunciarsiArticoli Recenti
Modena, mio figlio multato nonostante l'abbonamento valido prepagato: non lo aveva obliterato
Caro Barbari, la Roccella ha perfettamente ragione: ecco perchè
Antisemitismo, cosa c'è di poco chiaro nelle parole della Roccella?
Chi paga realmente il biglietto dell'autobus?