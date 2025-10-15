Antisemitismo, cosa c'è di poco chiaro nelle parole della Roccella?
Le gite ad Auschwitz sono state incoraggiate perchè l'umanità non ricadesse in quel baratro e su questo monito non vi dovrebbero essere distinguo
Non capisco che cosa ci sia di non chiaro nelle parole del ministro Roccella circa l'antisemitismo. Perché parla di 'revisionismo'? E perché l'onorevole Segre se l'è presa tanto? Scusate, ma dove siete vissuti in queste settimane, tra manifestazioni 'pro-Pal' che benedicevano l'eccidio di ebrei del 7 ottobre di due anni fa, che bruciavano le bandiere di Israele, che hanno dato - non solo al Primo Ministro Netanyahu - epiteti intrisi d'odio e di sguaiatezza, che hanno impedito a navi portacontainer israeliane di attraccare nei porti, che hanno denigrato e aggredito pubblicamente turisti israeliani in visita nel nostro Paese? Questo lei come lo chiamerebbe, un episodio isolato?
Allora o io sono di un altro pianeta o si sta facendo un gioco subdolo pur di non attribuire certe intolleranze a una compagine politica a cui tutto è concesso.
Sono a dir poco allibito
Michelangelo Garofalo
Affermare, come fatto dal ministro Roccella, che 'le gite ad Auschwitz sono state un modo per ripetere che l'antisemitismo era una questione fascista e basta' è indecente per un motivo su tutti. Perchè, con questa frase, si lascia intendere che il ricordo dell'orrore subito dagli ebrei serva a una parte politica per stigmatizzare il fascismo.
Giuseppe Leonelli
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'
Rifiuti Modena, multata per una leggerezza mentre in città regna il degrado
Modena, il green senza logica: in via Araldi si tagliano alberi per dar spazio a pergolati fotovoltaici
Modena, il verde dove non ti aspetti... Macchè degrado è antropologia visivaArticoli Recenti
Chi paga realmente il biglietto dell'autobus?
Sicurezza a Modena? Legati alla speranza che non accada nulla...
Allarme sicurezza a Modena, sbagliato il silenzio del sindaco
Una protesta che celebra il massacro del 7 ottobre secondo voi è pacifica?