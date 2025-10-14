Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Chi paga realmente il biglietto dell'autobus?

Chi paga realmente il biglietto dell'autobus?

Le centinaia di migliaia di euro persi in questo modo contribuirebbero a risolvere parecchie criticità

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Egregio direttore,
Si fa un gran parlare di Seta, di autisti sottopagati e spremuti come limoni, ma la vogliamo dire tutta? Chi paga realmente il biglietto dell'autobus?
Vedi queste frotte di stranieri e giovani nostrani che entrano noncuranti sul mezzo pubblico, considerando un diritto quello di non vidimare alcun biglietto e persino di violentare le sedute con atteggiamenti da cow boy. Per non parlare della musica ad alto volume che impongono agli altri, diventando verbalmente violenti o fintamente sordi se gli chiedi di abbassare il tono o di fare il proprio dovere di cittadini. In poche parole, una giungla. Che sta crescendo a vista d'occhio perché mancano quasi del tutto i controlli, ma anche più intelligenti sistemi di accesso e di discesa, che permettano di schedare chi paga. Con la nuova obliteratrice a lettura ottica, poi, i volenterosi che non riescono a vidimare perché il biglietto è troppo vicino o troppo lontano dall'occhio magico diventano, loro malgrado, degli evasori. È vero che, se anche tutti pagassero, non si sopperirebbe a tutte le spese e dunque sarebbero sempre necessari i fondi regionali, ma è altrettanto vero che le centinaia di migliaia di euro persi in questo modo contribuirebbero a risolvere parecchie criticità.
Sono sconsolata dal modo in cui sta andando avanti questa città
Romina Spadafora

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Marco Del Deo nuovo coordinatore Democrazia sovrana popolare

Modena, Marco Del Deo nuovo coordinatore Democrazia sovrana popolare

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

‘Critiche alla nuova differenziata? Paldino si è distratto, Modena civica era in maggioranza’

‘Critiche alla nuova differenziata? Paldino si è distratto, Modena civica era in maggioranza’

Baggiovara, sostituzione quasi completa dello sterno su una paziente affetta da carcinoma

Baggiovara, sostituzione quasi completa dello sterno su una paziente affetta da carcinoma

Viaggi ad Auschwitz servono a far comprendere come nasce l’odio: pericoloso ogni revisionismo

Viaggi ad Auschwitz servono a far comprendere come nasce l’odio: pericoloso ogni revisionismo

Minorenni picchiati e rapinati sui bus e all'uscita di scuola: in carcere un 20enne per 9 colpi

Minorenni picchiati e rapinati sui bus e all'uscita di scuola: in carcere un 20enne per 9 colpi

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'

Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'

Rifiuti Modena, multata per una leggerezza mentre in città regna il degrado

Rifiuti Modena, multata per una leggerezza mentre in città regna il degrado

Modena, il green senza logica: in via Araldi si tagliano alberi per dar spazio a pergolati fotovoltaici

Modena, il green senza logica: in via Araldi si tagliano alberi per dar spazio a pergolati fotovoltaici

Modena, il verde dove non ti aspetti... Macchè degrado è antropologia visiva

Modena, il verde dove non ti aspetti... Macchè degrado è antropologia visiva

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Sicurezza a Modena? Legati alla speranza che non accada nulla...

Sicurezza a Modena? Legati alla speranza che non accada nulla...

Allarme sicurezza a Modena, sbagliato il silenzio del sindaco

Allarme sicurezza a Modena, sbagliato il silenzio del sindaco

Una protesta che celebra il massacro del 7 ottobre secondo voi è pacifica?

Una protesta che celebra il massacro del 7 ottobre secondo voi è pacifica?

Mezzi agricoli in tangenziale: la Polizia Locale controlla?

Mezzi agricoli in tangenziale: la Polizia Locale controlla?