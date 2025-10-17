Modena, l'assessore Venturelli: 'Ddl Valditara grave passo indietro'
'L’Italia rimane uno dei sei Paesi dell’UE in cui non è prevista l’educazione sessuo-affettiva come materia scolastica obbligatoria'
“La scuola – prosegue Venturelli - deve essere uno spazio laico e sicuro; il luogo principale per dibattere, fare prevenzione e divulgare modelli di relazioni sane, basate sulla conoscenza del proprio corpo, sulla propria salute, sul dialogo, sulla parità e sulla libertà di scelta. Con questo provvedimento e con l’emendamento che ne ha esteso l’effetto anche alle scuole secondarie di primo grado, il nostro Paese continua ad andare, invece, nella direzione opposta a quella necessaria, impedendo alla scuola di svolgere il suo fondamentale ruolo di primo presidio di prevenzione e cultura che deve fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per prevenire la violenza e il bullismo”.
“La violenza maschile sulle donne e la salute delle ragazze e dei ragazzi riguarda tutti e tutte noi – prosegue l’assessore - ed
Anche il Comune di Modena, attraverso il centro culturale Memo, si fa portatore del tema dell’affettività con diversi percorsi dedicati proprio alle scuole - dall’infanzia alle secondarie di primo e secondo grado, a seconda dei progetti e delle età degli studenti coinvolti - come “Abbracciamo(ci) nelle diversità”, per fornire agli studenti strumenti concreti per riconoscere e contrastare i comportamenti discriminatori, “Io come tu”, per sollecitare la conoscenza di sé e dell’altro o il gioco di ruolo “Heroes card game”, per costruire un clima collaborativo a scuola.
“Crediamo – conclude Federica Venturelli - che la scuola sia un vero e proprio presidio di democrazia nel momento in cui accoglie la possibilità di essere uno spazio libero in cui tutti e tutti possano avere l'opportunità di confrontarsi su temi complessi come quelli legati alla sfera sessuo-affettiva. Tutti dovremmo sentirci responsabili del futuro dei giovani, eppure l’Italia rimane uno dei sei Paesi dell’UE in cui non è prevista l’educazione sessuo-affettiva come materia scolastica obbligatoria. Gli altri Stati sono Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania”.
