Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, l'assessore Venturelli: 'Ddl Valditara grave passo indietro'

Modena, l'assessore Venturelli: 'Ddl Valditara grave passo indietro'

'L’Italia rimane uno dei sei Paesi dell’UE in cui non è prevista l’educazione sessuo-affettiva come materia scolastica obbligatoria'

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
“In un Paese ancora scosso dall’ennesimo femminicidio, restringere ulteriormente gli spazi dedicati all’educazione sessuo-affettiva e al rispetto dell’altra e dell’altro nelle scuole è un grave passo indietro”. Federica Venturelli, assessore alle Politiche educative del Comune di Modena, si unisce al sindaco Mezzetti e commenta così il disegno di legge 'Valditara' che richiede il consenso informato preventivo delle famiglie per poter svolgere nelle scuole attività curricolari ed extracurricolari legate all’affettività e alla sessualità.
“La scuola – prosegue Venturelli - deve essere uno spazio laico e sicuro; il luogo principale per dibattere, fare prevenzione e divulgare modelli di relazioni sane, basate sulla conoscenza del proprio corpo, sulla propria salute, sul dialogo, sulla parità e sulla libertà di scelta. Con questo provvedimento e con l’emendamento che ne ha esteso l’effetto anche alle scuole secondarie di primo grado, il nostro Paese continua ad andare, invece, nella direzione opposta a quella necessaria, impedendo alla scuola di svolgere il suo fondamentale ruolo di primo presidio di prevenzione e cultura che deve fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per prevenire la violenza e il bullismo”.
“La violenza maschile sulle donne e la salute delle ragazze e dei ragazzi riguarda tutti e tutte noi – prosegue l’assessore - ed
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
è proprio nella fascia d’età di 11-14 anni che si cominciano a costruire le relazioni, l’identità, si sviluppa il senso del limite e si costruisce il linguaggio del corpo e del consenso, ma spesso ragazze e ragazzi si trovano sprovvisti degli strumenti necessari per comprendere quello che stanno vivendo. Ed è qui che la scuola può giocare un ruolo chiave, gettando le basi per la costruzione di una società migliore. Infatti, così come ci sono ragazzi e ragazze molto consapevoli, perché hanno famiglie che offrono dialogo e strumenti per cercare le risposte, ce ne sono però molti altri che non hanno mai affrontato questi temi e rischiano di non avere i mezzi per comprendere quello che stanno vivendo”.
Anche il Comune di Modena, attraverso il centro culturale Memo, si fa portatore del tema dell’affettività con diversi percorsi dedicati proprio alle scuole - dall’infanzia alle secondarie di primo e secondo grado, a seconda dei progetti e delle età degli studenti coinvolti - come “Abbracciamo(ci) nelle diversità”, per fornire agli studenti strumenti concreti per riconoscere e contrastare i comportamenti discriminatori, “Io come tu”, per sollecitare la conoscenza di sé e dell’altro o il gioco di ruolo “Heroes card game”, per costruire un clima collaborativo a scuola.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
E ancora, il laboratorio “Stop Bully. Un fumetto contro il bullismo” e il percorso “Bullismo, cyberbullismo e prevaricazioni” gestito dall’Ufficio legalità e sicurezza del Comune, l’incontro “Affettività: tra generi e identità”, il progetto “Riconnettiamoci. Tecnologia e relazioni” e quello sulla violenza di genere gestito dalla Polizia locale.
“Crediamo – conclude Federica Venturelli - che la scuola sia un vero e proprio presidio di democrazia nel momento in cui accoglie la possibilità di essere uno spazio libero in cui tutti e tutti possano avere l'opportunità di confrontarsi su temi complessi come quelli legati alla sfera sessuo-affettiva. Tutti dovremmo sentirci responsabili del futuro dei giovani, eppure l’Italia rimane uno dei sei Paesi dell’UE in cui non è prevista l’educazione sessuo-affettiva come materia scolastica obbligatoria. Gli altri Stati sono Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania”.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Attentato a Ranucci, presidio del sindacato dei giornalisti di Modena

Attentato a Ranucci, presidio del sindacato dei giornalisti di Modena

Caro sindaco, educare all’amore non è compito della scuola ma della famiglia

Caro sindaco, educare all’amore non è compito della scuola ma della famiglia

‘Stop educazione affettiva a scuola? E’ un Governo oscurantista’

‘Stop educazione affettiva a scuola? E’ un Governo oscurantista’

Modena Volley, grande festa al PalaPanini: la nuova stagione parte tra entusiasmo e ambizione

Modena Volley, grande festa al PalaPanini: la nuova stagione parte tra entusiasmo e ambizione

'Modena, l'insicurezza dilagante è un freno per ogni tipo di attività'

'Modena, l'insicurezza dilagante è un freno per ogni tipo di attività'

Gestione Caffè del Teatro, tra le offerte presentate rispunta il nome di Corrado Faglioni

Gestione Caffè del Teatro, tra le offerte presentate rispunta il nome di Corrado Faglioni

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Aimag, PD Mirandola: 'Ora ripartire con il piede giusto'

Aimag, PD Mirandola: 'Ora ripartire con il piede giusto'

Movida e centro storico, Giacobazzi (Fi): 'Modena ormai città violenta a prescindere'

Movida e centro storico, Giacobazzi (Fi): 'Modena ormai città violenta a prescindere'

'Modena, il centro storico non si spegne. Basta chiusure e annunci, servono soluzioni vere'

'Modena, il centro storico non si spegne. Basta chiusure e annunci, servono soluzioni vere'

Sicurezza in centro a Modena, il sindaco: 'Via tutti i dehors abusivi, male non fare paura non avere'

Sicurezza in centro a Modena, il sindaco: 'Via tutti i dehors abusivi, male non fare paura non avere'