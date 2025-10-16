Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

‘Stop educazione affettiva a scuola? E’ un Governo oscurantista’

'Stop educazione affettiva a scuola? E' un Governo oscurantista'

Mezzetti: ‘Un errore gravissimo anche in termini di contrasto alla violenza contro le donne e ai femminicidi che non accennano a fermarsi’

‘Vietare l’educazione affettiva fino alle scuole medie mentre alle superiori ci sarà la possibilità solo con il consenso dei genitori. Per ora è solo un emendamento che però ha avuto il via libera in Commissione scuola alla Camera all’interno di una legge sul consenso informato. Se tutto questo diventerà legge vorrà dire che noi Enti Locali ce ne faremo carico e continueremo a supportare l’educazione alla sessualità e all’affettività come già facciamo attraverso il sostegno, anche a Modena, alle diverse realtà che portano avanti importanti progetti’. A dirlo è il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.

 

‘Questo Governo sta diventando quello più oscurantista di sempre. In un momento storico nel quale cresce la consapevolezza generale che l’educazione affettiva e quella sessuale siano fondamentali per uno sviluppo sano di ragazzi e ragazze arriva la scure governativa. Non solo l’Italia resta uno dei pochi paesi in Europa che non ha questo tipo di insegnamento ma si vogliono anche cancellare le buone pratiche che le scuole adottano - continua Mezzetti -. Se tutto ciò dovesse trasformarsi in legge si tratterebbe di un errore gravissimo anche in termini di contrasto alla violenza contro le donne e ai femminicidi che non accennano a fermarsi’.

