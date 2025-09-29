Modena, il green senza logica: in via Araldi si tagliano alberi per dar spazio a pergolati fotovoltaici

Spett. La Pressa,

volevo segnalare il piccolo scempio che è stato portato avanti mercoledì 24 nel campus universitario di via Campi sul lato che dà su via Araldi. Quattro alberi sani, che nelle giornate estive allietavano con la loro ombra chi passava lungo il vicino marciapiede, sono stati tagliati per fare spazio all'installazione di pergolati fotovoltaici di dubbio gusto estetico e di altrettanto dubbia efficacia. Per me, come per molti miei conoscenti, risulta ostico pensare che le politiche 'green' debbano essere portate avanti a discapito di esseri viventi, la cui presenza risulta davvero benefica all'ambiente.

Ringraziando per l'attenzione, porgo i miei più cordiali saluti.

Monica Fantacci

