Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, il green senza logica: in via Araldi si tagliano alberi per dar spazio a pergolati fotovoltaici

Modena, il green senza logica: in via Araldi si tagliano alberi per dar spazio a pergolati fotovoltaici

Risulta ostico pensare che le politiche green debbano essere portate avanti a discapito di esseri viventi, la cui presenza risulta davvero benefica all'ambiente

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Spett. La Pressa,
volevo segnalare il piccolo scempio che è stato portato avanti mercoledì 24 nel campus universitario di via Campi sul lato che dà su via Araldi. Quattro alberi sani, che nelle giornate estive allietavano con la loro ombra chi passava lungo il vicino marciapiede, sono stati tagliati per fare spazio all'installazione di pergolati fotovoltaici di dubbio gusto estetico e di altrettanto dubbia efficacia. Per me, come per molti miei conoscenti, risulta ostico pensare che le politiche 'green' debbano essere portate avanti a discapito di esseri viventi, la cui presenza risulta davvero benefica all'ambiente.
Ringraziando per l'attenzione, porgo i miei più cordiali saluti.
Monica Fantacci

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, la Fondazione Muratori: dalla diocesi 300 alloggi agevolati a sostegno degli inquilini

Modena, la Fondazione Muratori: dalla diocesi 300 alloggi agevolati a sostegno degli inquilini

Aggressioni davanti alle scuole, parla il questore: 'Gruppi pericolosi di ragazzi ma non ancora gang'

Aggressioni davanti alle scuole, parla il questore: 'Gruppi pericolosi di ragazzi ma non ancora gang'

In Emilia-Romagna 270 morti sulle strade nel 2024: a Modena l'ex pilota Matteo Bobbi parla di sicurezza

In Emilia-Romagna 270 morti sulle strade nel 2024: a Modena l'ex pilota Matteo Bobbi parla di sicurezza

Modena, dispiegamento di forze per la partita allo stadio: perchè non è sempre così?

Modena, dispiegamento di forze per la partita allo stadio: perchè non è sempre così?

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Sottil: 'Partita sporca, ma vittoria meritata'

Sottil: 'Partita sporca, ma vittoria meritata'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'

Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'

Rifiuti Modena, multata per una leggerezza mentre in città regna il degrado

Rifiuti Modena, multata per una leggerezza mentre in città regna il degrado

Modena, il verde dove non ti aspetti... Macchè degrado è antropologia visiva

Modena, il verde dove non ti aspetti... Macchè degrado è antropologia visiva

Carpi, risse e degrado: situazione irrecuperabile e Righi glissa

Carpi, risse e degrado: situazione irrecuperabile e Righi glissa

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Terra dei Padri appoggia Francesca Albanese: 'Respingiamo la criminalizzazione della resistenza Palestinese'

Terra dei Padri appoggia Francesca Albanese: 'Respingiamo la criminalizzazione della resistenza Palestinese'

Così la Albanese può permettersi di sbeffeggiare un sindaco che la sta omaggiando

Così la Albanese può permettersi di sbeffeggiare un sindaco che la sta omaggiando

Mezzetti? Un addetto al ciak

Mezzetti? Un addetto al ciak

Mezzetti è davvero diverso dal Pd? Di certo l'unica discontinuità oggi a Modena è rappresentata dal sindaco

Mezzetti è davvero diverso dal Pd? Di certo l'unica discontinuità oggi a Modena è rappresentata dal sindaco