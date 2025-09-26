Gentile Direttore Leonelli, Spettabile Redazione La Pressa,

con riferimento alla risposta del direttore Leonelli alla lettera di Cesare Cappella, due tentativi di aforismi.

Confronto

Muzzarelli per la politica è ciò che Gassman è stato per il cinema: un Mattatore. Mezzetti? Un addetto al ciak.

Prediche

C'è la predica del prete della domenica e la predica del prete (mancato) del martedì: entrambi noiose.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto



Gentile Malavasi,diciamo che compenso l'indiscutibile fatto di essere noioso, con una buona dose di insonnia. Se solo dormissi di più...Giuseppe Leonelli