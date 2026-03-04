Scandalo Fondazione Modena, possibile che nessuno nel Cdi abbia un po' di dignità?
Neanche un cattolico osservante, che dovrebbe avere come faro della vita le virtù cardinali? La fortezza, il coraggio... O semplicemente la dignità
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Papilloma Virus (HPV), al via una nuova campagna di vaccinazione gratuita e a pagamento con invio di SMS
Giornata Mondiale Fauna Selvatica: legalità e tutela dell’ambiente al centro dell’azione dei Carabinieri Forestali
Con la riforma Nordio avremo una giustizia più equilibrata
Cgil Modena: 'Referendum giustizia, diciamo No per il bene dei lavoratori'
Referendum giustizia, c'è chi mente sapendo di mentire
Carpi, così Righi tenta di parlare di Ztl per distrarre l'attenzione dal nodo Aimag
Carpi, il ritorno di Morelli: Righi in difficoltà scopre di aver bisogno di un alleato
Referendum, i magistrati per il sì esistono: convegno a Roma con Isabella Bertolini
Ramadan e quaresima: dal cardinale Zuppi un invito alla cultura del dialogo
'Seta, difendiamo il diritto di un operatore a non essere l’unico capro espiatorio di carenze strutturali'