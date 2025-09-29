Aggressioni davanti alle scuole, parla il questore: 'Gruppi pericolosi di ragazzi ma non ancora gang'
Lucio Penella conferma una situazione che rischia di degenerare ma è monitorata. 'Fenomeno circoscritto a giovani conosciuti. Non abbassiamo la guardia. Fondamentali il lavoro di squadra, anche con i cittadini'
'Abbiamo individuato gruppi di ragazzi pericolosi, già noti alle forze dell’ordine. Non si tratta di vere e proprie gang, ma di soggetti che vanno monitorati e gestiti con attenzione'.Negli ultimi mesi, infatti, diversi episodi di violenza giovanile si sono verificati proprio in prossimità degli istituti scolastici della città. 'È fondamentale mantenere un controllo costante del territorio e collaborare con la magistratura per una risposta repressiva efficace'.
Il questore sottolinea anche l’importanza del lavoro di squadra, quello che insieme agli operatori della Polizia di Stato è fatto dalle segnalazioni e delle denunce dei cittadini, e dal dialogo con le scuole e le altre forze dell'ordine. 'C’è un’ottima sinergia con i dirigenti scolastici, che ci aiuta a intervenire tempestivamente e prevenire situazioni critiche' - afferma.Modena, insomma, non sarebbe ancora ostaggio di gang giovanili strutturate, ma è fondamentale non minimizzare.
'La situazione è sotto controllo – conclude il questore – ma serve uno sforzo collettivo per evitare che questi gruppi si trasformino in qualcosa di molto più pericoloso'. Di fatto in quelle che nella definizione generale vengono considerate vere e proprie gag con tutti i simboli e la cultura criminale che ce ne è stato attorno.Il questore, a tre mesi dal suo insediamento, torna a sottolineare la qualità del personale della Polizia di Stato, richiamata anche in risposta a chi chiede conto della sua posizione rispetto alla richiesta di elevazione della questura di Modena in fascia A. 'Le donne e gli uomini della Polizia di Stato che lavorano a Modena sono già di classe A'.
