Terra dei Padri appoggia Francesca Albanese: 'Respingiamo la criminalizzazione della resistenza Palestinese'
'Non usa metodi diversi da quelli utilizzati dagli eserciti di liberazione anticoloniale che hanno operato nel secolo scorso dall’Algeria all’Angola'
Nel contesto di una cerimonia che fa onore alla città di Reggio per il riconoscimento dato a questa coraggiosa donna che da anni si batte per descrivere la reale situazione dei Territori occupati e della popolazione perseguitata dall'occupazione israeliana e dal massacro sistematico, dobbiamo rilevare la frase infelice o almeno incompleta del sindaco Marco Massari, il quale aveva accennato alla necessità di 'liberare gli ostaggi per avviare il processo di pace'. Va ricordato che ci sono stati già 3 scambi tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi che languono nelle carceri israeliane senza processo, sono circa 10.000 e molti di loro sono minorenni, un semplice provvedimento amministrativo è sufficiente per tenerli in carcere duro, senza contatti con l’esterno, anche Amnesty International ha contestato alle autorità israeliane queste detenzioni illegali. Questi scambi hanno portato alla liberazione di 25 ostaggi e più di 1000 detenuti palestinesi, poi Nethanyau ha bloccato tutto e un mese fa ha addirittura bombardato il Qatar che ospitava una sessione di trattative per sbloccare proprio la situazione degli ostaggi, trattative che erano state richieste, almeno formalmente anche dall’amministrazione americana
Speriamo che la pressione internazionale riesca ad avere la meglio sulla volontà di sterminio, praticata dal governo israeliano e siamo fiduciosi che alla fine sarà la resistenza palestinese a a prevalere ed il progetto coloniale di Israele verrà sconfitto, come accaduto nelle altre lotte di liberazione sopra citate.
Circolo La Terra dei Padri
Grazie del contributo. Il nostro si vanta di essere un giornale plurale e volentieri diamo spazio a tesi difformi e alternative. Detto questo, elevare il movimento islamico Hamas a una forza eroica di Resistenza, fatto che ovviamente il Movimento autorivendica e cosa che in questa lettera viene esplicitata ma che Francesca Albanese ha detto in modo più velato, credo non solo che sia pericoloso e sbagliato, ma che dia forza ai sostenitori della necessità di non combattere e anzi di sostenere la strategia orrenda e genocida del premier israeliano. Al di là delle opinioni diverse, però, a livello politico e metodologico, questo 'fraintendimento' è alla base di quanto accaduto al Teatro Valli di Reggio. Se venisse esplicitata in modo chiaro da parte di Francesca Albanese la tesi espressa in questo intervento, parificare il Terrorismo di islamico Hamas alla Resistenza di un popolo, credo onestamente che si sarebbero cancellate cerimonie e onorificenze da parte di compassate amministrazioni comunali e credo anche che buona parte dei sostenitori della causa palestinese smetterebbero di riconoscere in lei una 'leader'.
Giuseppe Leonelli
