Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, dispiegamento di forze per la partita allo stadio: perchè non è sempre così?

Modena, dispiegamento di forze per la partita allo stadio: perchè non è sempre così?

Perché non si può beneficiare, strutturalmente, di determinate presenze rassicuranti e deterrenti?

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Caro direttore,
Indipendentemente dal fatto che voglia dare afflato mediatico all'argomento, fonte di inspiegabili allergie da parte dei media tricolore, faccio alcune riflessioni con lei.
Domenica sera sono rimasto bloccato in auto per circa un'ora in viale Gramsci perché allo stadio Braglia si giocava Modena-Pescara. Imponente il dispiegamento delle forze di polizia, tra SUV e camionette antisommossa. Formulo sinceramente i miei complimenti al Questore e a tutti gli uomini e le donne che hanno garantito la sicurezza in quelli che non sono più dei meri appuntamenti sportivi, però mi viene da pensare: allora le forze dell'ordine ci sono anche da noi!
Se penso che proprio la zona in cui ero fermo è ormai sul podio della criminalità e della prostituzione, mi chiedo e le chiedo perché non si possa beneficiare, strutturalmente, di determinate presenze rassicuranti e deterrenti.
Si sta ancora discutendo dell'opportunità di creare zone rosse in città, con autoctoni che non si sa dove si vadano a rintanare perché pervasi dalla paura, così regalando Modena a sbandati di cui non ha alcun bisogno. Con l'occhiolino di qualche altolocato in Piazza Grande, che non vorrei mai distogliere dall'assegnazione di cittadinanze onorarie.
Siamo all'interno di una commedia che però non fa ridere.
Cordialità
Leonardo Ravaioli

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Sottil: 'Partita sporca, ma vittoria meritata'

Sottil: 'Partita sporca, ma vittoria meritata'

Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria

Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria

Modena, Giorgia Bartoli e Antonio Lo Fiego nuovi portavoce dei Verdi

Modena, Giorgia Bartoli e Antonio Lo Fiego nuovi portavoce dei Verdi

Il Cittadella Vis Modena crolla a Sant'Angelo: due reti nell'ultimo quarto d'ora

Il Cittadella Vis Modena crolla a Sant'Angelo: due reti nell'ultimo quarto d'ora

Prevenzione malattie cardiovascolari: visite gratuite agli ospedali Policlinico e Baggiovara

Prevenzione malattie cardiovascolari: visite gratuite agli ospedali Policlinico e Baggiovara

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'

Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'

Rifiuti Modena, multata per una leggerezza mentre in città regna il degrado

Rifiuti Modena, multata per una leggerezza mentre in città regna il degrado

Modena, il verde dove non ti aspetti... Macchè degrado è antropologia visiva

Modena, il verde dove non ti aspetti... Macchè degrado è antropologia visiva

Carpi, risse e degrado: situazione irrecuperabile e Righi glissa

Carpi, risse e degrado: situazione irrecuperabile e Righi glissa

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Così la Albanese può permettersi di sbeffeggiare un sindaco che la sta omaggiando

Così la Albanese può permettersi di sbeffeggiare un sindaco che la sta omaggiando

Mezzetti? Un addetto al ciak

Mezzetti? Un addetto al ciak

Mezzetti è davvero diverso dal Pd? Di certo l'unica discontinuità oggi a Modena è rappresentata dal sindaco

Mezzetti è davvero diverso dal Pd? Di certo l'unica discontinuità oggi a Modena è rappresentata dal sindaco

Caro presidente Meloni, vorrei si preoccupasse davvero dei cittadini con la cura di madre

Caro presidente Meloni, vorrei si preoccupasse davvero dei cittadini con la cura di madre