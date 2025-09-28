Sottil: 'Partita sporca, ma vittoria meritata'
L'allenatore gialloblù al termine di Modena Pescara
'Poi ci sono state tre ammonizioni nei primi undici minuti, secondo me molto discutibili – senza voler fare polemica – ma è chiaro che hanno condizionato l’atteggiamento della squadra. Quando hai due difensori già ammoniti dopo pochi minuti, subentra inevitabilmente un po' di timore, e bisogna fare delle scelte: ho dovuto toglierne uno per dare più tranquillità mentale al reparto difensivo.
Nonostante tutto, credo che il secondo tempo sia stato ottimo. La squadra è rimasta lucida, matura, e ha giocato con maggiore fluidità. Ci siamo detti all’intervallo di restare corti, di non allungarci, e così è stato. Abbiamo ritrovato ritmo, qualità, e aggressività, quella che era mancata nel primo tempo anche a causa delle ammonizioni'.
'Quando hai dei giocatori già ammoniti, diventa difficile essere aggressivi: ti ritrovi in quella 'mezza via' che non va bene.
