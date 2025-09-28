Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sottil: 'Partita sporca, ma vittoria meritata'

L'allenatore gialloblù al termine di Modena Pescara

2 minuti di lettura
'La mia analisi è questa: il primo tempo non è stato tra i migliori, anche per merito del Pescara. Non abbiamo sofferto tantissimo, però loro sono riusciti a trovare il gol con una deviazione sfortunata. Un tiro, l'unico tiro, all'angolino, due nostri giocatori sulla traiettoria, e la palla entra. Episodi che possono cambiare una partita'. Così mister Sottil al termine della partita vinta dal Modena contro il Pescara.
'Poi ci sono state tre ammonizioni nei primi undici minuti, secondo me molto discutibili – senza voler fare polemica – ma è chiaro che hanno condizionato l’atteggiamento della squadra. Quando hai due difensori già ammoniti dopo pochi minuti, subentra inevitabilmente un po' di timore, e bisogna fare delle scelte: ho dovuto toglierne uno per dare più tranquillità mentale al reparto difensivo.
Nonostante tutto, credo che il secondo tempo sia stato ottimo. La squadra è rimasta lucida, matura, e ha giocato con maggiore fluidità. Ci siamo detti all’intervallo di restare corti, di non allungarci, e così è stato. Abbiamo ritrovato ritmo, qualità, e aggressività, quella che era mancata nel primo tempo anche a causa delle ammonizioni'.
'Quando hai dei giocatori già ammoniti, diventa difficile essere aggressivi: ti ritrovi in quella 'mezza via' che non va bene.
Non si può stare né troppo dentro né troppo fuori dal gioco. Alla fine del primo tempo, infatti, non ho cambiato nulla tatticamente, perché sapevo che la squadra aveva solo bisogno di sciogliersi, di ritrovare sicurezza. E così è stato - chiude il mister -. Nel secondo tempo siamo stati più disinvolti, più veloci, più convinti. Abbiamo creato l'occasione del rigore – che secondo me c'era – e poi abbiamo portato a casa una vittoria importantissima, sofferta, ma meritata'.
Foto dell'autore

