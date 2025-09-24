Caro presidente Meloni, vorrei si preoccupasse davvero dei cittadini con la cura di madre
Vorrei che Lei, uno di questi giorni, aprendo il suo armadio, indossasse, invece che il solito look da politica, il vestito da mamma
Signor presidente Giorgia Meloni,
desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per l'impegno e le energie che tutti i giorni impiega per svolgere il suo mandato, sia in politica interna che internazionale.
Far fronte a tutti gli impegni istituzionali, e non, immagino non sia affatto semplice.
Rimanere intere giornate sotto ai riflettori, in questi tempi davvero complicati, ogni sua parola, atteggiamento, tailleur o scarpa col tacco, può dare voce, nel bene e nel male, ad una moltitudine di persone che vogliono complimentarsi con Lei, magari per piaggeria, oppure criticare aspramente e comunque. D'altronde, come si sa, 'tanti uomini, tante sentenze!'
Tuttavia anch'io ho un sogno!
Vorrei che Lei, uno di questi giorni, aprendo il suo armadio, indossasse, invece che il solito look da politica, il vestito da mamma, magari quello che usa in casa quando riesce a dedicare un poco del suo tempo alla sua bimba; e pensasse ai suoi cittadini come se fossero dei bimbi. Mi piace immaginare che se in tavola c'è una mela, Lei la sbucci per la bambina; che, se ha qualche linea di febbre, chiami subito il dottore e si procuri una cura, per alleviarne le sofferenze, gratuitamente!
E possa godere della vista di un incantevole tramonto privo di nuvole, intanto che aspetta il domani, serenamente.
A sera, dopo aver provveduto a tutto questo, allora e solo allora, penso si addormenti vicino alla sua bimba, soddisfatta di aver compiuto il proprio dovere, di mamma e di Presidente di ogni cittadino.
Che Lei possa fare di più per noi suoi cittadini ed ogni santo giorno, possa aggiungere una tessera al mosaico che potrebbe realizzare e che Le auguro possa avvicinarla ai grandi geni e agli artisti che hanno reso grande il nostro Paese.
Ma ancor di più, ai grandi statisti che, come Lei, hanno dedicato tutti i loro sforzi alla realizzazione della nostra Democrazia.
Ecco, questo è il sogno che penso di condividere con molti.
Spero dunque che non rimanga solo un sogno e che faccia di tutto per renderlo vero.
Un sincero e cordiale saluto
Francesco Pietro Piccolo
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'
Modena, piazza Riccò: cantiere in completo abbandono
Carpi, risse e degrado: situazione irrecuperabile e Righi glissa
Modena, velox in tangenziale perchè il Comune continua a usarlo? Multato per 2 km/h oltre il limiteArticoli Recenti
Non solo Gaza: dalla Palestina all'Ucraina, fino al Sudan. Tutte guerre ugualmente esecrabili
Banca San Felice, lascia il presidente dell'associazione Amici della sanfelice
Aborto, pregare davanti all'ospedale non è manifestazione politica, ma è atto lodevole
Bastiglia, sporcizia e degrado nei parchi e al cimitero situazione fuori controllo